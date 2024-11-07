В КНДР желтых шпицев выращивают на убой.

Российских оккупантов кормят на фронте консервами из собачатины, которые поставлены из Северной Кореи. По данным западных СМИ, Северная Корея производит консервы из собачьего мяса, и такая продукция используется там как источник белка, особенно для армейского пайка. Также появились сообщения о том, что такие консервы отправлены северокорейским военным, которые сейчас воюют вместе с РФ против Украины. Российских солдат "угостили" собачатиной, что вызвало у некоторых оккупантов негативную реакцию.

Как пишет BILD, сейчас распространяется видео, на которых российские солдаты едят консервы из Северной Кореи. На банках написано по-корейски: "Собачье мясо нуреонги".

"Нуреонги — это порода собак, также известная как корейский желтый шпиц. Корейцы выращивают их для употребления в пищу. На консервах также указано: "Продукт исключительно для армии КНДР", - сообщает издание.

Видео дня

В частности, на одном из роликов российский солдат намазывает такой паштет из собак на хлеб и съедает бутерброд, на другом - солдат ВС РФ предупреждает сослуживцев, чтобы они не ели "это чертово собачье мясо".

По данным южнокорейских СМИ, правительство КНДР поощряет употребление в пищу собачатины, а недавно даже провело в Пхеньяне национальный конкурс среди ресторанов по приготовлению собачьего мяса.

"Когда Ким Чен Ын согласился поставлять северокорейские войска в Россию в обмен на деньги, технологии и нефть, он сделал это с условием, что русские будут поставлять им необходимое снаряжение и продовольствие, и что обе армии будут вынуждены делиться пайком", — пишет одно из изданий.

КНДР помогает России в войне

Напомним, Верхняя палата парламента России ратифицировала договор о взаимной обороне с Северной Кореей. Пхеньян открыто поддерживает РФ, в том числе в войне против Украины. Соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которое кремлевский диктатор Владимир Путин подписал с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в июне, обязывает стороны помогать друг другу, если одна из них подвергнется нападению.

В настоящее время сотни северокорейских солдат уже находятся в Курской области РФ и на оккупированных территориях Украины.

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