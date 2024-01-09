После 2027 года за разведение и убой собак на мясо будет грозить до 3 лет тюрьмы.

Парламент Южной Кореи одобрил закон, запрещающий разводить и убивать собак для употребления их мяса в пищу.

Законопроект приняли почти единогласно: его поддержали 208 парламентариев, двое воздержались от голосования, пишет Reuters. Теперь документ должен подписать президент Юн Сок Ёль.

Максимальное предусмотренное законом наказание для человека, забившего собаку для еды - три года лишения свободы и штраф 30 миллионов корейских вон (около 23 тысяч долларов), сообщает CNN.

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Тем, кто разводит собак для употребления в пищу или сознательно покупает, перевозит, хранит или продает пищу, приготовленную из собак, также грозят штрафы и тюремные сроки. Наказания за непосредственно употребление собачьего мяса в пишу законопроект не предусматривает, отмечает CNN.

Владельцам ферм и ресторанов, а также другим людям, связанным с индустрией по продаже собачьего мяса, дадут три года на то, чтобы закрыть бизнес или сменить сферу деятельности.

По данным властей Южной Кореи, в стране насчитывается около 1100 собачьих ферм, на которых выращивается около полумиллиона собак. Фермеры протестовали против законопроекта: по их оценкам, без работы останутся до миллиона человек.

Жители Южной Кореи в последние годы все чаще отказываются от собачьего мяса. По данным опроса Gallup Korea 2022 года, только 8% респондентов ели мясо собак - против 27% в 2015 году.

Новости Южной Кореи

Республика Корея усилит экспортный контроль в отношении России и Беларуси. Страна планирует значительно расширить список товаров, на которые распространяются экспортные ограничения, пишет The Korea Times со ссылкой на Министерство торговли, промышленности и энергетики.

В соответствии с изменением правил торговли стратегическими товарами, Корея добавила еще 682 предмета, касающихся тяжелой строительной техники, аккумуляторов, авиационных компонентов, техники и прочего, в перечень товаров, запрещенных для поставок в Россию и Беларусь.

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