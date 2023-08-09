Учитель рассказал, какие интересные украинские слова можно использовать для обозначения домашней обуви вместо русскоязычного "тапочки".

Для разных видов обуви в украинском языке есть свои названия, хотя иногда более распространенными являются разговорные варианты. Как правильно называть ту или иную обувь – в эфире "Сніданок с 1+1" объяснил известный украинский учитель Александр Авраменко.

"Туфлі" – это разновидность обуви, закрывающая ногу до щиколотки. Их носят как мужчины, так и женщины. А вот "черевики" закрывают и щиколотку, мужчины носят их чаще, чем женщины. Застежкой в ботинках может быть как молния, так и шнурки. У сапог высокие голенища. Если голенища не такие уж высокие, такую обувь называют не "полусапожки", а "полуботки", – говорит эксперт.

Учитель также рассказал, какие интересные украинские слова можно использовать для обозначение домашней обуви.

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"Мы все любим "тапочки". Но это слово имеет разговорный оттенок. Поэтому лучше легкие и мягкие туфли для дома называть "капці" (кстати, в единственном числе – "капець"). А как называть "шльопанці"? Это больше русское слово, в украинском имеет разговорный оттенок. Запомните: "пантофлі". Мягкие комнатные туфли не имеют "закаблуків". А "закаблуки" – это задняя часть обуви, охватывающая пятку (на русском "задник")", – добавил Авраменко.

Авраменко объясняет непонятные слова

Ранее языковед, доцент Киевского университета имени Бориса Гринченко Александр Авраменко объяснил, что означает необычное для украинского языка слово "кшталт" и как его правильно употреблять.

Также известный языковед Александр Авраменко раскрыл, есть ли в украинском языке слово "тупик" и удивил его корректным значением.

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