Отказ от привычки к кофеину может показаться не таким уж сложным, если вы осознаете его преимущества.

Кофе - это проверенный способ получить столь необходимый заряд энергии: от начала утра до бодрости во второй половине дня. Хотя употребление кофе связано с рядом преимуществ, включая снижение риска болезни Альцгеймера, улучшение настроения и даже потенциальное увеличение продолжительности жизни, существуют и менее привлекательные побочные эффекты. Так. ученые утверждают, что слишком много кофеина может привести к беспокойству, бессоннице, головным болям и зависимости от кофеина.

Как пишет Eat This, отказ от привычки пить кофе поначалу может показаться довольно сложной задачей, однако стоит сосредоточиться на преимуществах от этого..

1. Улучшение сна

Кофеин является стимулятором, а это значит, что он ускоряет деятельность мозга и нервной системы. Хотя это может помочь вам сохранять бдительность в течение дня, это может привести к нарушению цикла сна ночью, что в конечном итоге приведет к сонливости на следующий день. Отказ от кофеина может обратить вспять эти эффекты, позволяя вам не только спать более спокойно, но и заснуть за более короткое время.

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2. Снижение риска разрушения зубов

Помимо того, что кофе печально известен своим окрашиванием зубов, он также известен тем, что ослабляет их.

Исследования показывают, что напитки с высокой кислотностью могут привести к износу и разрушению эмали. Учитывая высокую кислотность кофе, отказ от ежедневного употребления кофе может способствовать более здоровым и белым зубам.

3. Более молодая кожа

Некоторые исследования свидетельствуют о том, что употребление кофе может приводить к старению кожи. Отмечается, что кофеин замедляет скорость выработки организмом коллагена — белка, который сохраняет эластичность вашей кожи. Когда количество коллагена уменьшается, кожа начинает провисать и образуются морщины.

4. Пониженное кровяное давление

Некоторые исследователи считают, что кофеин может блокировать гормон, который помогает расширять артерии, в то время как другие полагают, что кофеин вызывает выброс адреналина, который вызывает скачок кровяного давления. Хотя нет доказательств, что кофеин оказывает долгосрочное влияние на ваше кровяное давление, однако отказ от кофеина может помочь справиться с кратковременными скачками его уровня.

5. Лучшее усвоение питательных веществ

Обзор, опубликованный в журнале Food Science and Quality Management, показывает, что высокий уровень кофеина может препятствовать усвоению питательных веществ, включая витамины группы B и минералы, такие как кальций, железо и магний, а также может привести к истощению витаминов, таких как B6. Хотя утверждается, что употребление около 300 миллиграммов кофеина (эквивалент трех чашек кофе) или меньше в день не вызывает таких последствий.

6. Потеря веса

Хотя черный кофе практически не содержит калорий, это не самый популярный вариант. Сахар, сироп и высококалорийные сливки могут улучшить вкус, но они также могут увеличить вероятность увеличения веса.

"Для многих одна-две чашки кофе в день могут добавить более 500 калорий в день, что может привести к потере примерно полкилограмма веса каждую неделю после отказа от кофе", — говорят диетологи.

Ранее ученые назвали оптимальное количество чашек кофе в день для улучшения работы мозга.

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