Специалисты раскрыли, до каких пор кофе "полезен" для организма.

Сколько на самом деле чашек кофе позволяют себе гастроэнтерологи на протяжении дня и что советуют другим, учитывая мнение, что кофе способен "плохо" повлиять на желудок и лишить человека ночного сна.

Секрет относительно своей суточной нормы кофе специалисты раскрыли Newsweek. По словам большинства, несмотря на содержание кофеина и другие "но", кофе они точно не вычеркивают из своего рациона.

Сколько чашек кофе пьют гастроэнтерологи и какая от этого польза?

Главный врач и директор отделения гастроэнтерологии и эндоскопии в городе Хоуп Феникс Туфик Качаами говорит, что его личный метаболизм кофеина позволяет ему пить только одну чашку напитка. Обычно он употребляет кофе во время завтрака, поэтому это не влияет на его сон ночью. Но, если преувеличить с кофе, организм это почувствует.

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Качаами советует в вопросе суточной нормы кофе ориентироваться на собственные возможности: кто-то выпивает больше, а кто-то, как он, не может переносить большее количество кофеина. "Люди с "быстрым метаболизмом кофеина" могут переносить больше кофе, чем люди с медленным метаболизмом", - рассказал он.

По данным Национального института здоровья (NIH), кофе способствует пищеварению и "полезным" процессам в кишечнике человека: соединения полифенолы, которые содержаться в кофе, увеличивают уровень кислоты, вырабатываемой для пищеварения желудком, а также положительно влияет на миклофлору "хороших" бактерий. Это исследованиями еще давно доказали ученые.

Кофе без кофеина - тренд, есть ли какая-то польза?

Но как насчет кофе без кофеина? В последнее время это "тренд", который предлагают почти все известные франшизы.

Гастроэнтеролог из Университета Западного Сиднея Винсент Хо (также известный под ником Gut Doctor) утверждает, что человеку действительно целесообразно употреблять такой кофе.

"Кофе без кофеина полезен для здоровья печени, в том числе снижает риск хронических заболеваний печени. Я избегаю кофеина, поскольку он может повлиять на мой сон", - заявил он.

По словам Хо, его суточная норма кофе - две чашки этого напитка без кофеина.

Что будет, если выпить много кофе?

Некоторые свойства кофе действительно специфичны и могут причинить дискомфорт тем, кто не воспринимает много кофеина или, даже будучи "толерантным" к кофе, переборщил со своим эспрессо.

Чрезмерное употребление кофе может заставить нас чаще посещать уборную, что может привести к обезвоживанию организма. Если человек теряет много жидкости - вытекающее из этого негативное последствие - запор.

Однако с этим мнением соглашаются не все специалисты. Гастроэнтеролог из Калифорнийского университета в Дэвисе Джеймс Табибиан говорит, что он регулярно пьет кофе и не относит его к "вредным" напиткам с точки зрения возможного вреда для пищеварительной системы. Есть только одно исключение. По мнению врача, кофе с кофеином может провоцировать у отдельной группы людей гастроэзофагеальный рефлюкс. При наличии такой проблемы, Табибиан советует действительно поддержать в своем рационе тренд о "кофе без кофе", то есть без кофеина.

В то же время врач говорит, что от употребления кофе есть одна доказанная польза.

"Есть исследования, которые показывают, что кофе оказывает защитное воздействие на здоровье пищеварительной системы", - утверждает он.

Сколько надо выпить кофе, чтобы мозг "включился" в работу

Ученые заявляют, что кофе полезен для мозга. Собственно, употребление его в большом количестве способно улучшить "работу головы". Но следует понимать, о каком количестве чашек в день идет речь.

Соответствующее исследование провели с участием 2 тыс. человек в возрасте от 45 до 74 лет. Сравнивали результаты 4 групп людей, которые регулярно пили кофе. Итак, какое оптимальное количество кофе для мозга в день, читай в материале.

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