Иногда мы становимся свидетелями автомобилей, которые не ездят долгие месяцы и годы, но что с ними происходит в момент простоя?

Если оставить человека на диване на десять лет, его мышцы начнут атрофироваться. С автомобилем, который простоит столько же, произойдет почти то же самое. Машины — это механизмы, созданные для движения. Им нужны трение, тепло и работа, чтобы оставаться "здоровыми".

Так что же происходит с автомобилями, если их не водить годами? Когда такое происходит — вступает в силу химия, пишет SlashGear. Резина твердеет, металл начинает подвергаться разрушительному действию коррозии, аккумуляторы выходят из строя, а все важные жидкости разлагаются. Оседает подвеска, гниют шины, портятся материалы в салоне. Если место хранения отличается высокой влажностью или резкими перепадами температур, все может очень быстро прийти в ужасное состояние.

Влага способна проникнуть в любую щель снаружи и внутри автомобиля и начать разрушать его изнутри. В салоне может появиться плесень — на коврах, в вентиляции и на отделке, пластик начинает растрескиваться. В таких условиях даже машина, простоявшая год-два, может выглядеть, ощущаться и — что хуже всего — пахнуть так, будто она простояла десятилетия. Ниже — всё, что нужно знать о правильном хранении автомобиля.

Машины должны ездить

Автомобили не должны простаивать дольше двух-трех недель. Все в машине рассчитано на движение: аэродинамика, смазка, электроника — все спроектировано с учетом того, что машина едет. Например, без движения генератор не сможет как следует заряжать аккумулятор. Масло не будет циркулировать и защищать металлические поверхности от окисления.

Лишить машину движения — значит лишить ее смысла существования. Современное топливо тоже не рассчитано на длительное хранение в баке. Уже через несколько месяцев оно начинает разлагаться и густеть, что может засорить насосы, форсунки и топливные магистрали. Дизель тоже портится, и часто ещё хуже, чем бензин. При длительном простое внутри двигателя образуется конденсат, и агрегат начинает ржаветь изнутри. Без работы двигателя этот конденсат ничем не "сгорит".

Трансмиссия и остальная часть силового агрегата тоже плохо переносят долгий простой. Трансмиссионное масло оседает и густеет, уплотнители пересыхают и начинают течь. Антифриз разрушается и становится кислым — в итоге он разъедает алюминий и корродирует сталь. А ещё машины, которые долго стоят, привлекают грызунов и вредителей, которые со временем могут перегрызть почти всё — от проводки до обивки.

Как правильно оставить машину на долгое время

Чтобы сохранить максимальную ценность автомобиля, коллекционеры зачастую хранят машины с минимальным пробегом десятилетиями. Когда цена на них вырастает, они оказываются на аукционах — там можно встретить 30-летние авто с пробегом в несколько тысяч километров. Хотя это и не полезно для техники, хранить такую машину можно более безопасно.

Для начала необходимо тщательно вымыть и обработать воском кузов и днище — любые загрязнения могут ускорять разрушение материалов. Бак следует заполнить топливом с не содержащей этанол присадкой-стабилизатором, чтобы ограничить доступ воздуха и избежать образования осадка. Выбрать правильное помещение с контролируемым микроклиматом и сухостью — обязательно. Стоит инвестировать в поддерживающее зарядное устройство (trickle charger), чтобы аккумулятор не "умирал".

Колеса должны быть накачаны, лучше поставить авто на подпорки и накрыть его чехлом. Стояночный тормоз (ручник) лучше не затягивать. Масло — заменить заранее и не забывать о базовом обслуживании, пока машина стоит. В любой план хранения должно входить понимание, как часто запускать автомобиль. Если возможно, каждые две недели запускать двигатель и ненадолго выезжать — это позволит жидкостям циркулировать.

