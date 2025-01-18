Пирог к кофе - удачный рецепт для тех случаев, когда хочется какого-то вкусного и легкого десерта, с которім можно віпить горячий зимний напиток. Как пишет Express, приготовить этот пирог в домашних условиях невероятно просто, а с помощщью одного секретного ингредиента – сметаны - он получится еще более влажным и пушистым.
"Такие ингредиенты, как сливочное масло и сметана, являются отличными источниками влаги и жира для пирогов. Если пирог получается слишком сухим, скорее всего, в него нужно добавить больше масла", - рассказала разработчик рецептов и основательница Bake and Be Well Рейчел.
Кроме того, кислота, содержащаяся в сметане, активизирует разрыхлительные способности пищевой соды, благодаря чему пирог лучше поднимается при выпекании в духовке. Сметана также поможет улучшить вкус пирога.
Ингредиенты для пирога
Для основы:
- 190 г цельнозерновой муки
- 170 г несоленого сливочного масла (размягченного)
- Два яйца
- Две чайные ложки ванильного экстракта
- Половина чайной ложки пищевой соды
- Четверть чайной ложки соли
- 120 г сметаны
- Одна чайная ложка малинового конфитюра (по желанию)
Для посыпки:
- 60 г цельнозерновой муки
- 60 г светло-коричневого сахара
- Две чайные ложки корицы
- Четыре столовые ложки сливочного масла
- Щепотка соли
Рецепт
Для начала разогрейте духовку до 160C. Смажьте форму для кекса сливочным маслом и застелите бумагой для выпечки.
Затем в одной миске соедините все сухие ингредиенты для теста (муку, пищевую соду и соль). В другую миску добавьте размягченное сливочное масло и сахар. Смешайте до получения пушистой бледно-желтой массы.
Затем добавьте яйца и ванильный экстракт и взбивайте, пока все не соединится.
Медленно добавьте половину сухих ингредиентов для пирога в смесь и перемешайте до однородности.
Добавьте сметану, а затем оставшуюся половину сухих ингредиентов, пока не получится тесто для пирога.
Приготовьте начинку для пирога (по желанию):
Насыпьте муку, корицу, соль и коричневую соль в миску для смешивания. Растопите четыре столовые ложки сливочного масла в небольшой миске и, когда оно остынет, вылейте его на сухие ингредиенты. Аккуратно перемешайте все вместе до образования крошек.
Вылейте половину теста для пирога в подготовленную форму для кекса. По желанию намажьте первый слой теста малиновым конфитюром, а затем выложите вторую половину теста.
Посыпьте пирог крошкой и поставьте в духовку. Выпекайте пирог в течение 60-65 минут или пока края не приобретут слегка золотистый цвет.
Когда пирог будет готов, достаньте его из духовки и дайте ему остыть в формее в течение пяти минут. Затем переложите его на проволочную решетку до полного остывания.
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