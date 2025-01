Этот ингредиент позволит пирогу лучше подняться.

Пирог к кофе - удачный рецепт для тех случаев, когда хочется какого-то вкусного и легкого десерта, с которім можно віпить горячий зимний напиток. Как пишет Express, приготовить этот пирог в домашних условиях невероятно просто, а с помощщью одного секретного ингредиента – сметаны - он получится еще более влажным и пушистым.

"Такие ингредиенты, как сливочное масло и сметана, являются отличными источниками влаги и жира для пирогов. Если пирог получается слишком сухим, скорее всего, в него нужно добавить больше масла", - рассказала разработчик рецептов и основательница Bake and Be Well Рейчел.

Кроме того, кислота, содержащаяся в сметане, активизирует разрыхлительные способности пищевой соды, благодаря чему пирог лучше поднимается при выпекании в духовке. Сметана также поможет улучшить вкус пирога.

Ингредиенты для пирога

Для основы:

190 г цельнозерновой муки

170 г несоленого сливочного масла (размягченного)

Два яйца

Две чайные ложки ванильного экстракта

Половина чайной ложки пищевой соды

Четверть чайной ложки соли

120 г сметаны

Одна чайная ложка малинового конфитюра (по желанию)

Для посыпки:

60 г цельнозерновой муки

60 г светло-коричневого сахара

Две чайные ложки корицы

Четыре столовые ложки сливочного масла

Щепотка соли

Рецепт

Для начала разогрейте духовку до 160C. Смажьте форму для кекса сливочным маслом и застелите бумагой для выпечки.

Затем в одной миске соедините все сухие ингредиенты для теста (муку, пищевую соду и соль). В другую миску добавьте размягченное сливочное масло и сахар. Смешайте до получения пушистой бледно-желтой массы.

Затем добавьте яйца и ванильный экстракт и взбивайте, пока все не соединится.

Медленно добавьте половину сухих ингредиентов для пирога в смесь и перемешайте до однородности.

Добавьте сметану, а затем оставшуюся половину сухих ингредиентов, пока не получится тесто для пирога.

Приготовьте начинку для пирога (по желанию):

Насыпьте муку, корицу, соль и коричневую соль в миску для смешивания. Растопите четыре столовые ложки сливочного масла в небольшой миске и, когда оно остынет, вылейте его на сухие ингредиенты. Аккуратно перемешайте все вместе до образования крошек.

Вылейте половину теста для пирога в подготовленную форму для кекса. По желанию намажьте первый слой теста малиновым конфитюром, а затем выложите вторую половину теста.

Посыпьте пирог крошкой и поставьте в духовку. Выпекайте пирог в течение 60-65 минут или пока края не приобретут слегка золотистый цвет.

Когда пирог будет готов, достаньте его из духовки и дайте ему остыть в формее в течение пяти минут. Затем переложите его на проволочную решетку до полного остывания.

Ранее УНИАН публиковал рецепт лимонного пирога с ярким вкусом и уникальной текстурой.

