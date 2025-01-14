Мак балансирует терпкий вкус лимона и создает уникальную хрустящую текстуру.

Традиционный лимонный пирог не настолько популярен, как шоколадный или ванильный бисквит из-за терпкого цитрусового вкуса. Однако известный кондитер Мэри Берри предлагает свою вариацию этого рецепта, в котором есть "секретный" ингредиент для баланса вкуса и неотразимой текстуры.

Как пишет Express, важными дополнениями к рецепту Мэри Берри являются молоко и, самое главное, хрустящий мак. Семена мака хорошо сочетаются с лимоном, потому что кислотность лимона уравновешивает насыщенность мака. Они также создают уникальный текстурный контраст благодаря своему легкому хрусту и добавляют в торт визуально интересный элемент.

Ингредиенты для лимонного пирога с маком от Мэри Берри

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Два лимона

225 г мягкого сливочного масла или спреда для выпечки

225 г сахарной пудры

275 г муки

Две ч.л. пекарского порошка

Четыре яйца

4 ст. л. молока

25 г семян мака

Для глазури

Три ст. ложки лимонного сока

225 г сахара для глазури, просеянного

Метод приготовления

Вам понадобится форма для выпечки или запекания размером 30 см x 23 см x 4 см. Смажьте противень для выпечки или застелите его смазанной пергаментной бумагой и поставьте разогреваться духовку до 180 C /Газ 4.

Снимите цедру с двух лимонов, половину отложите для посыпки.

Отмерьте все ингредиенты в большую миску, затем добавьте тертую лимонную цедру и перемешивайте вручную или миксером около двух минут.

Когда смесь будет готова, переложите ее в подготовленную форму и разровняйте верх.

Выпекайте пирог в предварительно разогретой духовке в течение 35-40 минут, или до тех пор, пока пирог не начнет отходить от бортиков формы и не начнет пружинить при нажатии в центре.

После приготовления оставьте пирог остывать в форме, а затем переложите его на разделочную доску и снимите бумагу.

Для глазури соедините лимонный сок, просеянный сахар и мяту (по желанию), чтобы получилась консистенция глазури. Равномерно распределите глазурь по торту, посыпьте припасенной лимонной цедрой и оставьте до полного застывания, чтобы она стала слегка хрустящей.

Ранее УНИАН публиковал рецепт бисквита с шоколадным муссом от Мэри Берри, который точно не оставит равнодушным любителей шоколада.

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