Эксперт назвала продукт, который гарантированно обеспечит фантастический вкус шоколадному десерту.

Поднос с шоколадными брауни никогда не разочарует. Идеальный десерт сочетает в себе плотную и тянущуюся середину, хрустящую верхнюю корочку и, что самое важное, насыщенный вкус шоколада. Но есть один неожиданный ингредиент, который гарантированно обеспечит фантастический вкус брауни. Это - растворимый кофе, делится опытом эксперт Марта Стюарт.

По ее словам, растворимый кофе помогает "выявлять лучшее в любом шоколадном продукте". Он имеет вкус, похожий на шоколадный, и при использовании в брауни усиливает вкус какао и шоколада. Даже люди, которые предпочитают фруктовые десерты, когда они попробуют порцию брауни, приготовленных с растворимым кофе, будут удивляться, что именно этого им не хватало,

Специалист утверждает, что небольшое количество растворимого кофе придает традиционному брауни дополнительную насыщенность шоколадных ноток. Это также помогает немного уменьшить сладость.

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Обычно мы выбираем растворимый кофе в порошке, так его можно быстро отмерить и добавить в тесто для брауни. В то же время уже сваренный растворимый кофе лучше работает в рецептах, которые содержат воду.

Сколько растворимого кофе добавить

Количество порошкового кофе, которое вы добавляете в рецепт брауни, будет зависеть от размера емкости, в которой он выпекается. Цель состоит в том, чтобы усилить вкус шоколада, а не пересилить его, поэтому количество имеет значение.

Для квадратной формы размером примерно 30 см используйте 1 чайную ложку незаваренного растворимого кофе.

Для прямоугольной формы размером примерно 30 на 40 см используйте полторы чайной ложки кофе.

Используйте его также в других шоколадных десертах

Брауни - лишь верхушка айсберга. Растворимый кофе можно использовать для улучшения всех видов шоколадных десертов, от кремовых и пудинговых пирогов до декадентского мусса.

"Смелые вкусы шоколада и кофе - это пара, созданная на небесах", - резюмировала эксперт.

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