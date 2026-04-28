Зачем на полотенцах делают полоски по краям: объяснение эксперта

Это не элемент декора.

Практически у всех банных полотенец есть полосы по краям, но мало кто знает, для чего они нужны. В комментарии порталу goodhousekeeping.com заместитель директора лаборатории текстиля Эмма Сеймур объяснила, для чего они нужны.

Тканые полоски на полотенцах называются "добби-бордюр". Многие считают, что они на полотенцах чисто декоративные или что они предназначены для того, чтобы было легче увидеть, что все полотенца сложены одинаково, когда они лежат в шкафу. Но, по словам Сеймур, полоски на банных полотенцах – это не просто украшение. На самом деле они служат для того, чтобы сделать полотенце более прочным.

"Это жаккардовая кайма, распространенная на многих банных полотенцах. Она помогает полотенцу сохранять форму, поскольку обеспечивает большую жесткость, чем если бы оно было полностью из махровой ткани. Она также помогает предотвратить расслоение", - объясняет Сеймур.

Такая кайма может быть одной или несколькими полосками, но всегда расположена у краев полотенца.

При этом полотенце без такой полоски все равно будет впитывать влагу, что является его основной функцией. Однако оно может не обладать такой же прочностью и долговечностью, как полотенце с каймой.

На прочность и качество полотенца влияют и другие факторы, такие как состав волокна, плотность ткани, конструкция и многое другое. Так что если полотенце вам нравится, и цена подходящая, но оно без каймы – все равно можете смело его покупать.

Ранее УНИАН рассказывал, почему полотенца становятся жесткими и как вернуть им пушистость.

Вас также могут заинтересовать новости: