Нередко у орхидеи начинается корневая гниль, которая приводит к гибели растения. Но эксперты говорят, что спасти растение еще можно.

Корневая система может многое рассказать об орхидеи. Цвет и упругость корней - одни из первых признаков, на которые стоит обратить внимание, пишет Homes and gardens.

Как пишет издание, основная причина гибели орхидей - переувлажнение. Корневая гниль у этих растений - частая проблема, но, к счастью, её можно распознать и устранить на раннем этапе.

По словам Джули Боуден-Дэвис, специалиста по уходу за домашними растениями и автора Healthy Houseplants, поражённые корни теряют свой натуральный зелёный или серебристый оттенок, становятся тёмно-коричневыми или почти чёрными и приобретают мягкую, водянистую структуру.

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По ее словам, серебристый цвет корней - это сигнал к поливу, зелёный - признак достаточной влаги.

В условиях квартиры для орхидеи важно имитировать естественные для нее условия: обеспечить хорошую вентиляцию и использовать специализированный субстрат.

Что делать, если у орхидеи сгнили корни - советы эксперта

Осторожно достаньте растение из горшка и удалите старый субстрат.

Осмотрите корни и удалите повреждённые с помощью ножниц или секатора.

Обработайте срезы (можно присыпать толчёным углём) и пересадите орхидею в свежий субстрат.

Выберите подходящий горшок - предпочтительнее терракотовый или пластиковый с отверстиями для дренажа.

Поставьте растение в светлое место, где есть циркуляция воздуха, но нет прямых солнечных лучей.

По словам Вирджинии Хейз, эксперта из Westerlay Orchids, повторное цветение возможно при правильном уходе. Главное - избегать переливов и давать корням возможность дышать.

Если остановить гниль вовремя и обеспечить комфортные условия, орхидея не только восстановится, но и порадует новыми цветами.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, чего боятся орхидеи. Как правильно ухаживать, поливать и выбрать горшок для орхидеи.

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