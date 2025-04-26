Готовить в чугунной сковороде нежелательно кислых продуктов, предостерегли эксперты.

Несмотря на то, что чугун долговечен, он имеет свои недостатки. Некоторые продукты могут нанести серьезный вред чугунной сковородке. Если вы хотите, чтобы ваша сковорода была в надлежащем состоянии, не готовьте в ней блюд, в состав которых входят четыре ингредиента, пишет издание Сnet.

Ведущий шеф-инструктор кулинарного искусства в Институте кулинарного образования Эрик Роуз поделился секретами использования лодочной посуды. Он назвал 4 продукта, которые не стоит добавлять в чугунную сковороду, иначе повредится ее поверхность, а пища будет иметь металлический привкус.

Если есть необходимость готовить блюдо с этими ингредиентами, лучше использовать сковороду из нержавеющей стали или с антипригарным покрытием.

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1. Помидоры

По словам Роуза, приготовление помидоров в чугунной посуде может привести к появлению металлического привкуса в пище. Если же все-таки вы рискнули жарить помидоры в чугунной сковороде, после этого пожарите бекон - это придаст защитный слой покрытию. И бонусом у вас будет готовый бекон, говорит эксперт.

Чего точно не стоит делать, так это оставлять кислую пищу в сковороде на длительное время, поскольку она может разъедать защитный слой.

2. Уксус

Как и помидоры, уксус может разъедать чугун. Продукты, которые содержат кислоту, не должны долго находиться в чугунной сковороде.

Если вы все-таки добавили уксус к блюду в чугунную сковороду, обязательно сразу после этого хорошо очистите ее горячей водой с солью или небольшой порцией мягкого мыльного средства.

3. Цитрусовые

Хотя причин для того, чтобы готовить цитрусовые в чугунной сковородке, не так уж много, в некоторых рецептах используют определенное количество сока лимона или лайма. Если вы добавляете сок в конце приготовления, вероятно, это не повредит сковородке, но не стоит позволять цитрусовому соку кипеть в ней долго.

4. Соусы на основе вина

Если кислое вино тушить или кипятить в чугунной кастрюле или сковороде слишком долго, это может привести к разрушению покрытия, и это приведет к тому, что ко дну начнет прилипать пища.

Ранее УНИАН рассказывал, как приготовить идеальную яичницу. По словам шеф-повара Келли Скотт, известной как kellyscleankitchen в TikTok, яйца необходимо жарить на сковороде с антипригарным покрытием и с добавлением масла. Это поможет блюду каждый раз получаться идеальным.

Для того чтобы желток оставался жидким, яичницу следует готовить до тех пор, пока белки не схватятся. Для того чтобы приготовить легкую яичницу со слегка поджаренным желтком, переверните ее и прогрейте 10 секунд. Для средней прожарки вы переворачиваете яичницу и готовите в течение одной минуты с другой стороны. В таком случае желток получится джемовый.

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