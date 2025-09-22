Нежирные сыры, такие как моцарелла, рикотта и творог, полезны для здоровья сердца.

Существует научное объяснение, почему люди так любят сыр. Он богат белком казеином, который распадается на более мелкие соединения, называемые казоморфинами. Казоморфины могут связываться с теми же опиоидными рецепторами в мозге, что и обезболивающие, что запускает выброс дофамина — нейромедиатора, связанного с удовольствием и вознаграждением. Сыр также содержит триптофан — аминокислоту, используемую для выработки серотонина — гормона, стабилизирующего настроение.

Однако, как пишет издание Parade, кардиологи отмечают: не все сыры одинаково полезны, и некоторые из них могут негативно влиять на здоровье сердца.

Как сыр влияет на здоровье

По словам доктора медицинских наук Тарикшаха Саида, употребление большого количества жирных сыров может быть вредно для здоровья сердца, поскольку повышает уровень холестерина ЛПНП. Это может привести к целому ряду проблем со здоровьем, включая увеличение риска сердечного приступа, инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний.

"Умеренное употребление сыра обычно мало влияет на уровень холестерина ЛПНП, но сыры с высоким содержанием жиров могут повысить его при чрезмерном употреблении", — говорит доктор Саид.

Сыр, который хуже всего влияет на здоровье сердца

Как объясняет доктор Саид, сыры с высоким содержанием насыщенных жиров и натрия оказывают наибольшее негативное влияние на здоровье сердца. "Плавленые сыры и твердые жирные сыры, такие как чеддер и пармезан, содержат больше насыщенных жиров и соли, что может повысить уровень ЛПНП и артериальное давление", — говорит он.

Так, в сыре чеддер содержится 35 граммов общего жира на порцию, из которых 23 грамма — насыщенные, что составляет почти четверть от рекомендуемой дневной нормы потребления, рекомендованной Американской кардиологической ассоциацией.

Однако самый вредный сыр – это маскарпоне, в котором содержится 29 граммов насыщенных жиров на порцию и 44 грамма общего жира.

В то же время нежирные сыры, такие как моцарелла, рикотта и творог, полезны для здоровья сердца, поскольку содержат меньше насыщенных жиров, говорит доктор Саид.

Помимо контроля содержания насыщенных жиров в сыре, важно также проверять содержание натрия. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует поддерживать потребление натрия на уровне менее 2300 миллиграммов в день, а в идеале — менее 1500 миллиграммов в день. Это связано с тем, что регулярное употребление большого количества натрия может повышать артериальное давление, что создаёт дополнительную нагрузку на сердце. При этом в половине чашки сыра чеддер содержится 364 миллиграмма натрия.

Ранее кардиолог назвала фрукт №1, который стоит есть для здоровья сердца.

