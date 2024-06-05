Морепродукты являются хорошим источником незаменимых аминокислот и микроэлементов.

Тунец - это продукт с высоким содержанием питательных веществ, содержащий белок и необходимые витамины, минералы и жирные кислоты. Консервированный тунец популярен благодаря своей доступности, универсальности и простоте хранения.

Издание Нealth выяснило все, что нужно знать о тунце, включая его потенциальную пользу для здоровья, питание и риски.

Способствует насыщению и поддержанию веса

Тунец содержит много белка - более 40 граммов (г) на 172-граммовую банку. Белок поддерживает сытость, замедляя пищеварение и повышая уровень гормонов, вызывающих сытость, таких как холецистокинин (CCK) и глюкагоноподобный пептид 1 (GLP-1).

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Исследования показывают, что регулярное употребление морепродуктов, например тунца, может снизить общее количество потребляемых калорий, что способствует снижению веса. Более того, некоторые исследования показывают, что частое употребление морепродуктов снижает потребление калорий на 9% по сравнению с другими источниками белка, такими как курица и говядина.

Богат питательными веществами

Тунец богат питательными веществами, некоторые из которых отсутствуют в других продуктах. Например, морепродукты являются основным диетическим источником омега-3 жирных кислот - эйкозапентаеновой кислоты (ЭПК) и докозагексаеновой кислоты (ДГК), которые играют важнейшую роль в здоровье.

Исследования показывают, что диета с высоким содержанием омега-3 может помочь снизить риск возникновения таких распространенных заболеваний, как болезни сердца, колоректальный рак и снижение когнитивных способностей.

Тунец также является хорошим источником витамина D. 172-граммовая банка тунца покрывает 17% суточной потребности в витамине D. Также употребление тунца в пищу также повышает потребление витаминов B6, B12, селена, витамина E и магния, которые необходимы для здоровья.

Может поддерживать общее здоровье и снижать риск заболеваний

Тунец содержит множество питательных веществ, которые поддерживают и защищают здоровье. Например, высокое содержание белка в тунце и отсутствие углеводов делают его хорошим выбором для людей с проблемами регуляции уровня сахара в крови, например, для тех, кто страдает преддиабетом или диабетом.

Употребление морепродуктов в целом связано с уменьшением риска заболеваний и снижением риска смерти от всех причин. В опубликованном в 2020 году обзоре из 34 мета-анализов было установлено, что каждое увеличение потребления рыбы на 100 граммов в день связано со снижением риска смертности от всех причин на 8%, риска ишемической болезни сердца на 12% и риска сердечного приступа на 25%. В обзоре также говорится, что частое употребление морепродуктов связано со снижением риска депрессии и рака печени.

Морепродукты, такие как тунец, богатый источник противовоспалительных и антиоксидантных питательных веществ, которые могут помочь защитить от заболеваний, уменьшая клеточные повреждения, способствуя здоровому функционированию кровеносных сосудов и защищая от таких факторов риска, как высокое кровяное давление.

Пищевая ценность тунца

В одной банке (172 грамма) консервированного в воде тунца соджержится:

Калории: 220

Белок: 40,6 грамма (г)

Жир: 5,11 г

Углеводы: 0 g

B6: 0,373 миллиграмма (мг) или 22% от суточной нормы (DV)

Ниацин: 9,98 мг или 62% от ДВ

B12: 2,01 микрограмма (мкг) или 84% от ДВ

Витамин D: 3,44 мкг или 17% от ДВ

Витамин Е: 1,46 мг или 10% от нормы.

Фосфор: 373 мг или 30% от DV

Магний: 56,8 мг или 14% от DV

Селен: 113 мкг или 205% от нормы.

Почему нельзя есть тунец

Несмотря на то, что тунец содержит важные питательные вещества и может поддерживать здоровье различными способами, существуют экологические и медицинские проблемы, связанные с употреблением тунца.

Одна из главных проблем заключается в том, что в нем много ртути, которая накапливается в организме со временем и вредить здоровью. Могут возникать повреждение неврологического и иммунного характера и повышает риск сердечных заболеваний.

Помимо ртути, морепродукты, например тунец, могут быть загрязнены микропластиком, который содержит полибромированные дифениловые эфиры (ПБДЭ) и бисфенол А (БФА).

Как правильно кушать тунца

добавляйте консервированного тунца в зеленые салаты;

попробуйте заменить говяжьи бургеры на бургеры с тунцом;

наслаждайтесь тунцом в сэндвичах.

Ранее УНИАН писал, какие морепродукты самые полезные.

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