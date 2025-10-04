Никакой мистики: ученые раскрыли секрет Бермудского треугольника

Бермудский треугольник оказался смесью экстремальной погоды, человеческих ошибок и преувеличенных историй, которые успели превратиться в мировую легенду.

В течение десятилетий Бермудский треугольник - участок Атлантики между Флоридой, Пуэрто-Рико и Бермудскими островами - был окутан легендами об исчезновении кораблей и самолетов. Но более 70 случаев, включая известный рейс 19 в 1945 году, которые считались "сверхъестественными", на самом деле имеют вполне научные объяснения, пишет Daily Galaxy.

Ученые и морские эксперты утверждают, что статистически количество инцидентов в этом регионе не отличается от любого другого оживленного участка океана. Lloyd's of London никогда не признавал Бермудский треугольник особо опасным, а Береговая охрана США и NOAA официально заявляли: "Нет доказательств, что таинственные исчезновения происходят здесь чаще, чем где-либо".

Исследователи указывают на несколько ключевых факторов. Наиболее правдоподобное объяснение - гигантские волны-бои, высотой до 30 метров, которые могут мгновенно накрыть даже большие корабли. Добавляет опасности и мощное течение Гольфстрим, затрудняющее как плавание, так и спасательные операции. К этому присоединяются магнитные возмущения, сбивающие компасы, а также человеческие ошибки - от неопытных экипажей до дезориентированных пилотов.

Классический пример - рейс 19, когда пять американских бомбардировщиков во время учебной миссии 1945 года отклонились от курса. Их командир Чарльз Тейлор ошибочно думал, что летает над Флоридой, тогда как фактически вел группу вглубь океана. Спасательный самолет, который взорвался в воздухе, тоже исчез, но позже стало известно о его конструктивных недостатках, из-за которых его прозвали "летающим бензобаком".

Несмотря на эти рациональные объяснения, культурный миф живет до сих пор - благодаря книгам, голливудским фильмам и многочисленным заговорщицким теориям о метановых выбросах или атлантических кристаллах.

"Единственная загадка заключается в том, почему люди все еще верят в эту тайну", - резюмировал австралийский ученый Карл Крушельницкий.

