В быту украинцы сплошь и рядом используют слово "бабушка". Но так говорить не стоит.

Говорить о том, что суржик делает язык живым и разнообразным – все равно, что убеждать всех о пользе сорняков в огороде. Конечно, можно найти определенные аргументы и оправдания, почему гибридные украинско-русские словоформы имеют право на существование (и этим грешат многие украинцы), но стоит признать, что все это искажает украинский язык и нисколько не способствует его популяризации.

Скажем, дико слышать, когда в быту украинцы сплошь и рядом используют слово "бабушка".

"Моя бабушка найкраща", "Мені бабушка приготувала на обід смачний супчик", "Моя бабушка любить дивитися серіали", "Якась бабушка продавала біля нашого будинку квіти, то я всі букети в неї купила", - охотно рассказывают друг другу украинцы.

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Однако так говорить не стоит, если хотите разговаривать на хорошем украинском, потому что слово "бабушка" - это суржик в соответствии со словарем Анти-суржика. На замену этому понятию в украинском языке есть куча замечательных слов, которые, без сомнения, вас очаруют.

Так как же сказать "бабушка"на украинском? Можете принять во внимание слово "бабуся". В соответствии со словарем украинского языка, слово "бабуся" - это почти то же, что "баба", только более нежный вариант.

"Бабуся, і, ж. Пестл. до баба. Взяла зілля, поклонилась: - Спасибі, бабусю! (Шевч., І, 1951, 52); - Чи воли, бабусю, говорять?.. - питає Чіпка в Оришки (Мирний, II, 1954, 48); За дівчиною чимчикувала стара бабуся (Ле і Лев., Півд. захід, 1950, 357)", - йдеться у словнику.

Можно, конечно, употреблять и слово "баба". Вот какое объяснение этого слова находим в Академическом толковом словаре украинского языка (СУМ):

"Баба, жін. 1. Мати батька або матері. Пустила баба внука, то він і побіг, тільки дверми стукнув (Анатолій Свидницький, Люборацькі, 1955, 212); І в темні зарості бузкові Од баби вимкнувшись тихцем, Малий трьохліток чорнобровий За хитрим диба горобцем (Вітчизна, 10, 1947, 40). 2. Стара віком жінка. Був собі дід та баба. З давнього давна, у гаї над ставом, Удвох собі на хуторі жили (Тарас Шевченко, I, 1951, 311); Баба глянула на Горпину, і в старих очах заграв жаль (Панас Мирний, I, 1954, 265)".

Однако на этом останавливаться не надо, и можно подобрать себе какой-то благозвучный вариант, который как нельзя лучше будет передавать ваше отношение к бабушке. В частности, в словаре синонимов украинского языка есть милые варианты, кроме слова "бабуся": "бабка", "бабунця", "бабуня", "бабусенька", "бабусечка", "бабця".

Теперь вы знаете, как обращаться к бабушке на украинском.

Разговариваем на украинском правильно - интересные советы

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