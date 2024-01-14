Согласно украинскому словарю Антисуржика, слово "жарений" - это типичный суржик.

Суржик, возможно, помогает людям лучше понимать друг друга, но из-за этого явления язык выглядит примитивным. В конце концов, можно и на песке нарисовать, что вы хотите сказать, чтобы вас поняли, но это путь в никуда. Если вы хотите разговаривать на хорошем украинском языке, то стоит искоренять из своего лексикона русизмы, которые по определенным причинам "прилипли" к вам, как снег на обувь. Не ради какой-то высокой цели, а ради себя - чтобы ваш украинский был чистым.

Скажем, многие в украинском языке до сих пор употребляют слово "жарений". "На вечерю у нас буде жарена картопля", "Прикрасою нашого святкового столу була жарена курка", "Куплю трохи м’яса, бо хочу жерених котлет", - слышим в быту.

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Но так говорить нельзя. В соответствии с украинским словарем Антисуржика, слово "жарений" - это типичный суржик. А как тогда сказать на украинском "жарений"?

Некоторые словари нас "успокаивают" тем, что в них находим объяснение, означающее слово "жарений". Например, в Академическом толковом словаре украинского языка (СУМ) в редакции 1970-1980 годов пишут следующее:

"Жарений. 1. Дієпр. пас. мин. ч. до жарити 1. Поївши добре вареників та карасів, у сметані жарених, ..вишнівкою на дорогу запили [пан хорунженко з панотцем] (Квітка-Основ'яненко, II, 1956, 195). 2. прикм. Приготовлений для їжі жаренням. Чого там не було: вареники, мнишки, жарений дрохвич, смажені в сметані карасі (Олекса Стороженко, I, 1957, 184)".

Согласно толковому словарю, выглядит так, что слово "жарений" можно использовать. Но если для вас имеет значение грамотность, то стоит прислушаться к советам языковедов. В частности, в блоге доктора филологических наук, профессора Александр Пономарева речь идет о том, что надо отдавать предпочтение слову "смажений":

"Смажити й жарити - синоніми, але перевагу потрібно віддавати слову смажити як оригінальнішому українському".

Кроме того, слово "жарений" фигурирует и в словаре украинского суржика, и там нам тоже советуют обратить внимание на слово "смажений".

А что означает слово "смажений"? Вот что о нем говорится в том же словаре украинского языка (СУМ):

"Смажений. 1. Дієпр. пас. мин. ч. до смажити. Незабаром подали й вечеряти, понаставляли тих потрав. Чого там не було: вареники, мнишки, жарений дрохвич, смажені в сметані карасі (Олекса Стороженко, I, 1957, 184); Всі дуже хвалили перепічки, смажені на салі (Олесь Донченко, Секрет, 1947, 112); — О, я знаю, шо [що] ти з великопанцького [великопанського] роду! ..Сонцем не смажена, голодна не бувала (Гнат Хоткевич, II, 1966, 232). 2. у знач. прикм. Пригот. для їжі смаженням. Після поросяти наймичка принесла.. смажених курчат (Нечуй-Левицький, III, 1956, 71); Гості, пригощаючись смаженим мигдалем, чинно бесідують з господинею (Олесь Гончар, Таврія, 1952, 126); Смажене насіння; // у знач. ім. смажене, ного, сер. Страва, приготовлена смаженням. Пекли коржі й смалили качки, збирали в дорогу смажене й пряжене (Олексій Полторацький, Дит. Гоголя, 1954, 103); Тваринні жири в похилому віці бажано замінювати рослинними, рекомендується уникати смаженого (Наука і життя, 4, 1962, 50)".

Теперь вы знаете еще одно замечательное украинское слово, и ваш язык стал чище.

Говорим на украинском правильно - интересные советы

Ранее УНИАН сообщал о том, что известный украинский языковед Александр Авраменко объяснил бестолковость выражения "підійматися вгору".

В своем экспресс-уроке он рассмотрел искусственные слова и фразы, которые до сих пор встречаются в украинском языке и объяснил, почему их употреблять неправильно.

"Ну неужели можно взбираться вниз? Конечно, слово "вверх" здесь лишнее и таких лишних слов вокруг нас пруд пруди", - заявил филолог.

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