В некоторых словосочетаниях такие "лишние" слова " ничего не добавляют к содержанию.

Почему словосочетание "официальные документы" является неправильным, а также о других примерах "лишних" слов в украинском языке рассказал известный украинский языковед Александр Авраменко.

"Вот скажем, слова "официальные документы" или "подниматься вверх". На первый взгляд – в пределах нормы, но зачем употреблять слова, которые ничего не добавляют", - объясняет Авраменко.

Он отмечает, что документы – и так официальные бумаги, а подниматься и так можно только вверх.

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"И таких слов-дублетов в украинском языке пруд пруди", - отметил языковед, приведя еще несколько примеров.

Так, часто поздравляют с "достигнутыми успехами", хоть странно было бы поздравлять с успехами, которые не достигнуты. Также распространено словосочетание "исправлять имеющиеся ошибки", хотя ошибки, которых нет, вряд ли надо исправлять.

Также часто обсуждают результаты проведенных выборов, хотя результаты непроведенных выборов вряд ли можно было бы обсуждать.

"Избыточные, а значит, пустые слова называют словоблудием. Поэтому избегаем их и заботимся о чистоте своей речи", - призвал языковед.

Ранее Авраменко рассказал, как правильно сказать на украинском "под открытым небом". Это словосочетание является калькой с русского, а аналог в украинском языке - "просто неба".

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