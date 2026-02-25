В Беларуси за 10 тысяч долларов продают целое село (фото)

В селе есть колодец и проведено электричество.

В Беларуси на продажу выставили целое село под названием Веселуха. Цена составляет всего 30 000 белорусских рублей (около 10 530 долларов).

В объявлении о продаже села говорится о том, что село находится в Витебской области Беларуси. За 30 000 белорусских рублей покупатель получит три больших двора с домами. Рядом расположены лес и река.

Один из домов имеет площадь 43 м². У него есть шифер на крыше, а внутри находится печь.

Кроме того, в объявлении сказано, что в селе есть колодец и проведено электричество. Общая площадь земельного участка села составляет 2 гектара. Продавец заверяет, что документы на все три дома в порядке.

В Испании продают заброшенную деревню за 150 000 евро

Напомним, что ранее Express писало, что в Испании продают заброшенную деревню Канделаго. Она расположена на побережье Коста-да-Морте, откуда открывается великолепный вид на море.

В 2021 году Канделаго продавали за 200 000 евро. Теперь цена снизилась до 150 000 евро.

В материале говорится о том, что в Канделаго находится около десяти традиционных каменных домов, хорреос (галисийские зернохранилища, используемые для хранения и консервирования продуктов) и заросшие тропинки. Деревня была заброшена в течение многих лет после того, как с 1970-х годов ее население начало сокращаться.

Сейчас Канделаго имеет большой потенциал для покупателя. Издание отмечает, что это идеальное место для реконструкции и переделки под частную резиденцию или туристический объект.

