Местные власти пытаются возродить населенный пункт.

Разочарованным результатом президентских выборов гражданам Соединенных Штатов Америки предлагают дома за 1 евро на итальянском острове Сардиния.

На сайте поселка Оллолай появилось обращение к людям, которые устали от глобальной политики и хотят вести более сбалансированный образ жизни. "Пришло время начать строить свой европейский побег в потрясающем раю Сардинии", - говорится в сообщении.

Мэр Франческо Колумбу рассказал CNN, что верит в способность американцев возродить поселок, численность которого составляет всего 1150 человек. Предпочтение будут отдавать именно гражданам Штатов.

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"Мы, конечно, не можем запретить людям из других стран подавать заявки, но американцы будут иметь ускоренную процедуру. Мы делаем ставку на них, чтобы они помогли нам возродить село, они наша выигрышная карта", - пояснил он.

Иностранцам предлагают три уровня жилья: бесплатные временные дома для цифровых кочевников, полуразрушенные дома за один евро и готовые к заселению дома ценой до 100 тысяч евро. Сайт уже получил около 38 тысяч запросов на получение информации о домах:

"Конечно, мы не можем конкретно назвать имя одного президента США, которого только что избрали, но мы все знаем, что это тот, от кого сейчас многие американцы хотят уйти, покинуть страну".

Дома по дешевке

Ранее сообщалось, что маленький город в Швеции выставил на продажу несколько десятков земельных участков по привлекательной цене.

В мэрии рассказали, что работники столкнулись с большим количеством звонков от желающих приобрести землю, поэтому им пришлось поставить процесс на паузу.

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