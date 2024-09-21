Ежегодно высшие учебные заведения и музеи проводят так называемый день открытых дверей. Какой вариант является правильным для украинского языка - день "відкритих" или "відчинених" дверей? Дипломированный языковед Александр Авраменко объяснил, как правильно говорить.
"Да, двери, окна, форточку мы "відчиняємо", или "зачиняємо". Но мы говорим не "відчинений до спілкування", а "відкритий до спілкування". Не "відчинена людина", а "відкрита людина", - подчеркивает он.
Авраменко акцентировал, что дни открытых дверей в учебных заведениях и музеях - это о свободном доступе к ним для всех желающих, а не о буквально открытых дверях на входе в здания этих учреждений.
"Так что правильно сказать "день відкритих дверей", - подчеркнул языковед.
Другие советы от языковеда Авраменко
Как писал УНИАН, даже украиноязычные граждане часто допускают ошибки в украинском языке, используя откровенные русизмы. Александр Авраменко разобрал очередную типичную ошибку этой категории с переводом словосочетания "повестка дня".
Также мы рассказывали, почему "середовище" не бывает "оточуючим". Авраменко объяснил, как сказать правильно.