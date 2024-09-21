Стоит помнить, что в данном случае речь не идет о физическом открытии дверей.

Ежегодно высшие учебные заведения и музеи проводят так называемый день открытых дверей. Какой вариант является правильным для украинского языка - день "відкритих" или "відчинених" дверей? Дипломированный языковед Александр Авраменко объяснил, как правильно говорить.

"Да, двери, окна, форточку мы "відчиняємо", или "зачиняємо". Но мы говорим не "відчинений до спілкування", а "відкритий до спілкування". Не "відчинена людина", а "відкрита людина", - подчеркивает он.

Авраменко акцентировал, что дни открытых дверей в учебных заведениях и музеях - это о свободном доступе к ним для всех желающих, а не о буквально открытых дверях на входе в здания этих учреждений.

Видео дня

"Так что правильно сказать "день відкритих дверей", - подчеркнул языковед.

Другие советы от языковеда Авраменко

Как писал УНИАН, даже украиноязычные граждане часто допускают ошибки в украинском языке, используя откровенные русизмы. Александр Авраменко разобрал очередную типичную ошибку этой категории с переводом словосочетания "повестка дня".

Также мы рассказывали, почему "середовище" не бывает "оточуючим". Авраменко объяснил, как сказать правильно.

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