Словосочетание "повістка дня" является ошибочной калькой с русского.

Даже украиноязычные граждане часто допускают ошибки в украинском языке, используя откровенные русизмы. Языковед Александр Авраменко разобрал очередную типичную ошибку этой категории.

Наверное, вам не раз и не два приходилось слышать выражение "повістка дня". Очевидно, это калька с русского "повестка дня". В украинском языке так говорить нельзя.

"Повістка - это небольшое письменное сообщение с вызовом куда-либо. Например, повістка до суду", - отмечает Авраменко.

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Языковед объяснил, что правильно надо говорить "порядок денний": іти за нашим порядком денним.

Другие советы от языковеда Авраменко

Как писал УНИАН, несмотря на определенное родство с русским, украинский язык имеет свои характерные особенности, из-за которых буквальный перевод слов в предложении часто недопустим и порождает неуклюжие русизмы. Например, это касается слова "окружающий", которое часто ошибочно переводят как "оточуючий".

Также мы рассказывали, что означают старые украинские слова "либонь" и "знічев'я".

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