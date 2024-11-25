К примеру, в Гватемале практикуют довольно уникальный рождественский ритуал.

В каждой стране есть свои аутентичные обычаи и традиции. Уже через несколько недель мы встретим Рождество, на улицах городов появятся елки, во многих странах заработают рождественские ярмарки.

Но вы когда-нибудь задумывались над тем, кто первым решил занести елку в дом, чтобы отпраздновать Рождество? Или откуда впервые появились адвент-календари? Ресурс Lonely Planet нашел ответы на эти вопросы и рассказал о самых интересных рождественских традициях из разных уголков планеты.

1. Развешивание адвент-календарей в Германии

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Вы, наверное, не раз слышали об адвент-календарях – это наборы, где люди день за днем открывают окошки с подарками, то ли сладостями, то ли косметикой.

Адвент происходит от латинского слова adventus, что означает "приход", – и это период, начинающийся за четыре воскресенья до Рождества. В 19 веке немецкие протестанты отсчитывали дни до Рождества, начерчивая 24 меловые линии на дверях и стирая по одной ежедневно в декабре, поэтому бумажные "адвент-календари" стали популярными в Германии в начале 20 века.

Считается, что Герхард Ланг был первым, кто начал их массово изготавливать, вдохновившись календарем, который его мать сделала для него в детстве. Позже он придумал картонные календари с дверцей, которую можно открывать. Они имели коммерческий успех, но только в конце 1950-х годов в адвент-календарях появился шоколад.

Во время рождественского сезона сейчас часто можно увидеть гигантские адвент-календари во многих городах Европы. Их вывешивают на фасадах зданий – в частности в городе Хаттинген в Северном Рейне-Вестфалии и Бернкастель-Кюс в Мозельской долине, что в Германии.

2. Украшение елок в Европе

Языческие европейцы приносили елку в дом во время зимнего солнцестояния. Украшали живое дерево на улице свечами и украшениями, символизирующими солнце, луну и звезды на дереве жизни. В Скандинавии же люди украшали свои дома и хлева зеленью на Новый год, чтобы отвлечь зло. К тому же, вечнозеленые деревья символизируют вечную жизнь, и зелень помогала европейцам визуализировать грядущую весну.

Когда именно христиане начали использовать елку как рождественский атрибут, доподлинно неизвестно. Но такие города как Таллинн в Эстонии и Рига в Латвии претендуют на первое задокументированное использование елки на рождественских и новогодних празднованиях.

3. Noche de las Velitas (Ночь маленьких свечей) в Колумбии

7 декабря в Колумбии чествуют Марию – мать Иисуса – и праздник Непорочного Зачатия – Ноче де лас Велитас. Это феерическое празднование, которое знаменует начало праздничного сезона.

По традиции, колумбийцы освещают свои дома и улицы миллионами белых и цветных велас (свечей) в узорчатых бумажных фонариках. Когда-то "Ночь маленьких свечей" была небольшим семейным праздником, но с годами празднования становились все более публичными, с музыкой и фейерверками.

4. Празднование Рождества 7 января в Эфиопии

Рождественская история рассказывает нам, что трое мудрецов, которых также называют волхвами или царями, пошли за чудодейственной путеводной звездой в Вифлеем "с Востока", чтобы отдать дань уважения младенцу Иисусу. Обычно считается, что волхвы происходили из Азии, Европы и Эфиопии. Многие эфиопы верят, что все три мудреца (некоторые говорят, что их было 12) были эфиопами.

Эфиопия живет по юлианскому календарю, поэтому Рождество, известное как Анна или Генна, там празднуют 7 января (как и в некоторых других странах). В этот день эфиопы одеваются в белое, большинство из них носят традиционную нетелу – тонкий белый хлопковый шарф с яркими цветными полосками на концах.

5. Пуансеттии в качестве подарка в Мексике

Пуансеттия, более известная нам как молочай-рождественник - цветок, цветущий зимой. Он происходит из Центральной Америки, в частности, из южной Мексики – из района Таско-дель-Аларкон и штата Оахака.

В одной из мексиканских легенд говорится о девушке, которая не имела ничего, кроме пучка сорняков, чтобы предложить младенцу Иисусу на службе в канун Рождества. Когда она стала на колени, чтобы положить сорняки возле вертепа, букет расцвел ярко-красными цветами.

Поэтому с тех пор цветы, листья которых, по преданию, имеют форму Вифлеемской звезды, известные как Flores de Noche Buena, или Цветы Святой Ночи, и стали синонимом Рождества в Мексике.

6. Сожжение дьявола (La Quema del Diablo) в Гватемале

В Гватемале практикуют довольно уникальный рождественский ритуал. Так, на закате солнца 7 декабря, накануне праздника Непорочного Зачатия, люди собираются в городах и селах по всей Гватемале на "Сожжение дьявола" (La Quema del Diablo). Начиная с 17 века, люди там верят, что сожжение чучела дьявола очистит их дома от зла и несчастий, которые они испытали в предыдущем году.

В настоящее время жители Гватемалы собираются на площадях, разжигают костры и сжигают дьявола, чаще всего пиньяту. Происходит это традиционно в 18:00. Продавцы продают рога дьявола и петарды, а многие участники праздника надевают дьявольские костюмы. После этого семьи собираются вместе, чтобы поесть буньюэлос (традиционные пончики) и выпить теплый фруктовый пунш.

7. Полуночная месса в Риме

Многие богословы считают, что традиция, известная как полуночная месса, происходит от паломников на территорию современного Израиля. В конце 4-го века паломник из Рима присоединился к группе христиан в Вифлееме в ночь на 5 января – Сочельник по восточной традиции. После бдения состоялась процессия с факелами в Иерусалим, которая завершилась встречей на рассвете.

Когда в 5 веке была построена базилика Санта Мария Маджоре, Папа Сикст III ввел полуночную мессу в Сочельник в часовне. Это традиция, которая с тех пор распространилась во многих христианских странах мира.

8. Сочельник в Квебеке

В Квебеке (город в Канаде) франкоязычные семьи празднуют Рождество вечером 24 декабря. Там праздник длится с поздней ночи до раннего утра, отсюда и термин réveillon, который происходит от французского слова réveil, что означает "пробуждение".

Известно, что радиция зародилась во Франции. Подобным образом Сочельник празднуется также в Новом Орлеане.

По традиции, семьи посещали полуночную мессу перед возвращением домой, где волшебным образом появлялся Санта Клаус и раздавал подарки. После того, как их открывали, все садились за стол и начинали прожорливо есть tourtière (пирог с фаршем), картофельное пюре, индейку с начинкой и coquilles Saint-Jacques (гребешки в ракушке), а затем bûche de Noël (рождественский пирог из полена) и sucre à la crème (сладкая таблетка из сахара и сливок). Для тех, кто все еще стоит на ногах, празднование может продолжаться до рассвета.

Поскольку Рождество в разных уголках планеты празднуют по-разному, традиционные рождественские блюда в разных странах могут разительно отличаться друг от друга.

К примеру, рождественский ужин в Великобритании - это, прежде всего, жаркое. Обычно оно состоит из жареной индейки (курица и гусь также популярны), которую подают с различными гарнирами.

В Японии же Рождество не является национальным праздником, но люди все равно его празднуют. И основным блюдом для этого является, как ни странно, жареная курица из KFC.

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