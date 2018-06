Американский ученый предложил новую теорию появления ног

Грегори Реталлак из Орегонского университета предложил новую теорию формирования конечностей у живых существ в девонском (416-360 миллионов лет назад) периоде. Статья ученого появилась в журнале Journal of Geology.

В рамках работы Г.Реталлак пытался опровергнуть существующую гипотезу о том, что видоизменение конечностей у рыб началось из-за того, что им пришлось перебираться от одного высыхающего пруда до другого. Г.Реталлак провел анализ останков того времени и обнаружил, что никакие из них не были найдены в отложениях, характерных для описанного в гипотезе климата.

Вместе с тем ученому удалось обнаружить, что многие древние рыбы предпочитали заболоченную местность. Из этого Г.Реталлак заключил, что анатомические изменения могли стать следствием приспособления рыб к обитанию (в частности, охоте) в относительно сложной окружающей среде — между корнями и затопленными стволами деревьев.

В Proceedings of the National Academy of Sciences в середине декабря 2011 года появилась статья, авторы которой обнаружили неожиданный факт — ученые определили, что рыбы девонского периода, скорее всего, научились «ходить» еще до того, как им потребовалось выходить на сушу.

Объектом исследования выступали африканские двоякодышащие протоптеры Protopterus annectens. В рамках работы взрослую особь помещали в аквариум и наблюдали за ней с помощью высокоскоростных камер. Анализируя записи, ученые восстановили биомеханику движения рыб.

Зеркало недели