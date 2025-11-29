5 заголовков новостей 1975 года, в которые трудно даже поверить сегодня

Эти реальные истории из прошлого звучат так, будто их придумали для соцсетей.

Во времена соцсетей кажется, что мир стал более странным, чем когда-либо. Но архивные новости доказывают: еще в 1975 году медиа уже взрывались историями, от которых трудно отвести глаза, пишет Grunge.

От протестов с рвотой и картин, нарисованных крысами, - до кур, которые останавливали трафик, и двух покушений на президента за две недели. Мы собрали пять реальных новостей 50-летней давности, которые звучат так же безумно, как и самые вирусные истории сегодня.

Радикальные вегетарианцы устроили "рвотный протест" в McDonald's

17 октября 1975 года группа, называвшая себя Радикальной вегетарианской лигой, ворвалась в кампусный McDonald's в Мичигане. Активисты взяли горы горчицы и воды - и одновременно начали блевать в зале, назвав это "рвотным мероприятием".

В заявлении протестующие объявили: "Мы больше не будем скрывать болезнь, которую они у нас вызвали", обвиняя McDonald's в "синтетическом мусоре" и эксплуатации работников.

В США открыли художественную выставку работ крыс

В мае 1975 года профессор психологии Ричард Цимбало в Нью-Йорке организовал выставку картин, созданных 11 лабораторными крысами. Животные держали крошечные кисточки лапами, получая лакомство за каждый мазок.

Профессиональный художник, которому показали работы, даже признал в них "мастерство", не зная, что авторы - не люди. Продажа картин пошла на пользу университетской кафедре.

Мусорный бак перепутали с почтовым ящиком - и город потерял письма

В июне 1975-го в Ратленде (штат Вермонт) горожане начали жаловаться на пропавшую корреспонденцию. Расследование выявило причину: люди выбрасывали письма в новый синий мусорный бак, подаренный городу местным клубом киванисов. Из-за цвета и расположения рядом с почтовым отделением его приняли за официальный почтовый ящик.

В Калифорнии куры стали официальным "патрулем", чтобы замедлить трафик

Начальник городского паркового департамента Напы Боб Пелуси купил 85 кур и выпустил их в городском парке, чтобы заставить водителей снижать скорость. Птицы постоянно выходили на дорогу, заставляя автомобили тормозить.

Программа оказалась дешевле установки лежачих полицейских, хотя за девять месяцев погибло 12 кур.

Два покушения на президента Форда за 17 дней: стрельба прямо на улице Сан-Франциско

В сентябре 1975 года президент Джеральд Форд дважды чудом избежал смерти.

5 сентября в Сакраменто Линетт "Сквики" Фромм - член "семьи Мэнсона" - направила на него пистолет на улице. Оружие оказалось незаряженным.

Через 17 дней в Сан-Франциско Сара Джейн Мур выстрелила в Форда, но пуля прошла в нескольких сантиметрах от него. Повторный выстрел сорвал прохожий Оливер Сиппл.

