Марта Гичко

Лондон расширяет свои военные возможности в регионе на фоне угрозы эскалации конфликта вокруг Ормузского пролива.

Атомная подводная лодка HMS Anson прибыла в Аравийское море, что открывает Великобритании возможность нанести ракетные удары по Ирану в случае обострения конфликта, пишет Daily Mail.

По данным военных источников, подводная лодка вооружена крылатыми ракетами Tomahawk Block IV с дальностью до 1600 км, а также тяжелыми торпедами Spearfish. Она вышла из порта Перт 6 марта и в настоящее время, вероятно, находится в северной части региона на боевом дежурстве.

Это развертывание происходит на фоне изменения позиции Лондона. Как сообщает правительство, премьер-министр Кир Стармер разрешил США использовать британские базы не только для оборонительных, но и для потенциальных ударов по иранским целям, в частности в районе Ормузского пролива.

Ранее такие разрешения предоставлялись только для предотвращения атак, однако теперь их расширили в рамках концепции "коллективной самообороны" для защиты судоходства.

По информации источников, в случае соответствующего политического решения приказ на удар будет отдаваться из командного центра в Нортвуде, а сам HMS Anson сможет выпустить залп из четырех ракет.

Подводная лодка относится к самым современным во флоте: она оснащена ядерным реактором, который позволяет работать без дозаправки до 25 лет, и может длительное время оставаться незамеченной под водой. В то же время автономность ограничена запасами провизии – примерно на три месяца для экипажа из 98 человек.

В Министерстве обороны Великобритании отказались комментировать точное местонахождение подводной лодки, отметив лишь, что постоянно пересматривают военное присутствие в регионе.

