Молдавские фермеры перепели Show Must Go On ради рекламы (видео)
11:48, 02 августа 2017Курьёзы
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Таким креативным способом фермеры из Молдавии прорекламировали собственные фрукты.
Молдавские фермеры перепела песню группы Queen для рекламы фруктов
Молдавские фермеры перепели песню группы Queen ради рекламы собственных фруктов. И молодые, и уже седые крестьяне на камеру исполнили бессмертный хит "Show Must Go On". Об этом сообщается в сюжете ТСН.
Не все голоса были кристально чистыми, но певцы-любители попали в тональность, и композиция приобрела еще более интересного звучания.
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Клип набрал уже более миллиона просмотров.
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