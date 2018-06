Молдавские фермеры перепели Show Must Go On ради рекламы (видео)

Молдавские фермеры перепели песню группы Queen ради рекламы собственных фруктов. И молодые, и уже седые крестьяне на камеру исполнили бессмертный хит "Show Must Go On". Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Не все голоса были кристально чистыми, но певцы-любители попали в тональность, и композиция приобрела еще более интересного звучания.

Клип набрал уже более миллиона просмотров.