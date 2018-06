"Финансовый кризис" и "профукать" - самые популярные слова в Германии

Словосочетание "финансовый кризис" стало самым популярным в Германии в 2008 году.

Оно занимает первое место в списке наиболее важных слов и словосочетаний года. На втором месте оказалось слово "профукать" , употребляемое в контексте сообщений о банковских менеджерах, истративших в результате рискованных сделок огромные суммы денег. На третьем месте находится словосочетание "кража личных данных", которое немцы произносили, обсуждая скандал, связанный с продажей на черном рынке дисков с базами личных данных граждан страны, передает Deutsche Welle. Замыкает первый десяток англицизм " Yes, we can" ("Да, мы можем"), ставший лозунгом предвыборной кампании американского президента Барака Обамы.

Эхо Москвы