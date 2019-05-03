AryaChallenge: самый скандальный момент в последнем сезоне "Игры престолов" превратился в новый флешмоб (видео)

Пользователи интернета пытаются повторить трюк, который провернула Арья в финале 3-го эпизода.

Если вы зайдете в твиттер и наберете там #AryaChallenge, то увидите множество видео с людьми, перебрасывающими разные предметы из одной руки в другую. Это новый челлендж, ставший популярным после 3 серии 8 сезона «Игры престолов».

Читайте такжеПоказала трусы: звезда "Отчаянных домохозяек" оконфузилась на красной дорожке (фото)

Осторожно, впереди спойлеры!

Пользователи интернета пытаются повторить трюк, который провернула Арья в финале 3 эпизода - она напала со спины на Короля Ночи, тот ее успел схватить, но девушка просто перебросил кинжал из одной руки в другую и проткнула злодея. Теперь в сети пытаются повторить этот момент, используя палки, ключи и даже расчески.

Отметим, что "Долгая ночь" является самой длинной серией за все сезоны сериала. Она длится 82 минуты. При этом ее съемки продолжались 7,5 месяцев: это была 6-7 дневная рабочая неделя по 16-18 часов в сутки.