#AryaChallenge: самый скандальный момент в последнем сезоне "Игры престолов" превратился в новый флешмоб (видео)
Если вы зайдете в твиттер и наберете там #AryaChallenge, то увидите множество видео с людьми, перебрасывающими разные предметы из одной руки в другую. Это новый челлендж, ставший популярным после 3 серии 8 сезона «Игры престолов».
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Осторожно, впереди спойлеры!
Пользователи интернета пытаются повторить трюк, который провернула Арья в финале 3 эпизода - она напала со спины на Короля Ночи, тот ее успел схватить, но девушка просто перебросил кинжал из одной руки в другую и проткнула злодея. Теперь в сети пытаются повторить этот момент, используя палки, ключи и даже расчески.
is the Arya Challenge a thing?#GameOfThornespic.twitter.com/fvoMnY5TXb— tanner olson (@tannerJolson) 30 апреля 2019 г.
Tenía que hacerlo. :v#AryaChallenge#JuegodeTronos#juegodetronos8x03#GameofThrones#AryaStark#KingOfTheNightpic.twitter.com/SrNAX3Dotz— Oscar Hernández (@HacheComics) 1 мая 2019 г.
#Aryachallenge#GameofThronespic.twitter.com/ydoJZkM9Pe— Avi Wechsler (@AviWechsler) 29 апреля 2019 г.
Episode 3 spoiler without content #GameofThrones #BattleOfWinterfell#AryaChallengepic.twitter.com/G9zi3saidZ— Bra Quame (@Osuane) 29 апреля 2019 г.
Отметим, что "Долгая ночь" является самой длинной серией за все сезоны сериала. Она длится 82 минуты. При этом ее съемки продолжались 7,5 месяцев: это была 6-7 дневная рабочая неделя по 16-18 часов в сутки.