В Киевском зоопарке родилось трое дикобразов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, по словам генерального директора зоопарка Светланы БЕРЗИНОЙ, в зоопарке живет пара взрослых дикобразов: самка Дика, 2003 года рождения, которая поступила из Киевского цирка, и самец Дар, 2005 года рождения – из Харьковского зоопарка. От них получено уже три приплода. В первом (в 2007 году) была одна самка, во втором (также в 2007 году) – два самца.

В этом году получен третий приплод, но пол новорожденных дикобразов пока известен, ведь определить его можно не раньше 6-месячного возраста. Самка после рождения малышей чувствует себя хорошо, а одного из новорожденных дикобразов работники зоопарка были вынуждены забрать на искусственное кормление – мать от него отказалась. Его рацион теперь состоит из смеси коровьего молока, желтка куриного яйца и глюкозы. Эту смесь подогретой дают малышу через каждые 2 часа. В природе дикобразы – вегетарианцы.