У Тимошенко решили, что оценивать развитие регионов надо по-разному

Кабинет министров принял постановление «О введении оценки межрегиональной и внутрирегиональной дифференциации социально-экономического развития регионов».

Как сообщили в пресс-службе Министерства экономики, целью постановления является оценка и сравнительный анализ неоднородности развития отдельных регионов или административно-территориальных единиц.

По словам министра экономики Богдана ДАНИЛИШИНА, документом предусматривается утверждение перечней показателей, по которому будет осуществляться оценка межрегиональной и внутрирегиональной дифференциации и методика ее проведения.

Оценка будет осуществляться ежегодно на межрегиональном и внутрирегиональном уровнях.

Минэкономики будет осуществлять оценку на уровне регионов (Автономная Республика Крым, области, города Киев и Севастополь), а Совет министров Крыма, областные, городские Киевская и Севастопольская госадминистрации - в разрезе городов и районов

«Неравномерность в социально-экономическом развитии регионов за последние годы обрела масштабное значение. Проблема диспропорций в развитии регионов является актуальной как для стран с развитой рыночной экономикой, так и для развивающихся стран», - подчеркнул Б.ДАНИЛИШИН.

По его словам, на межрегиональном уровне диспропорция ВВП на душу населения, как наиболее показательного обобщающего показателя развития экономики, составляет 3,6 раза. В свою очередь, каждый регион имеет свою внутреннюю асимметрию развития.