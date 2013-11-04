Праздник финансовой грамотности – ликбез или промо-акция?

В сентябре текущего года Центробанк России установили ограничения по ставкам потребительского кредитования для банков, при нарушении которых банк может остаться без лицензии. Следом за Россией с начала 2014 года такие ограничения вводит Беларусь. А в Украине – Всемирный день сбережений, в ходе которого весь октябрь порядка 40 банков под видом финансового ликбеза активно продавали населению свои банковские продукты. Не хочу сказать, что банкиры кровожадные, просто, у них – другие приоритеты, и им выгодно, чтобы клиенты и дальше оставались безграмотными.

Безусловно, польза от введения специальных уроков финансовой грамотности в школах и проведения занятий в летних лагерях для детей принесет свои плоды. Но пожинать эти плоды мы будем в далеком будущем, когда наши финансово грамотные дети вырастут, а нынешнее поколение банковских клиентов пока остается неохваченным.

Давая старт празднику в начале октября, представители Нацбанка рассказывали, что население умнеет день ото дня, приводя в подтверждение статистику по приросту количества счетов, новых клиентов, безналичных транзакций. Но является ли эта статистика свидетельством озарения? Может, просто люди рождаются, вырастают и открывают счета в банках, а банковский рынок активно развивается, и это не более, чем естественный рост?

К слову, количество держателей платежных карт в Украине на конец первого полугодия достигло 46,81 млн. человек – на миллион больше, чем численность населения в стране. Учитывая количество реальных владельцев карт, у каждого из них в среднем – две карты, зачастую, разных банков. В европейском банке можно получить сервисы с использованием уже имеющихся карт, наши банки предпочитают навязывать клиентам все новые и новые карты. Отсюда – путаница в тарифах, несанкционированные овердрафты и прочие неурядицы в отношениях с банком.

И от большого ли ума клиенты несут свои сбережения в банк с завышенными ставками по депозитам, даже на собственном опыте зная, что слишком высокие ставки говорят о наличии проблем у банка и чем обычно заканчиваются истории с таким банками и такими депозитами? Разумеется, население расслабляет наличие эффективной системы гарантирования вкладов, вот только эта система возмещает не все и не всем, и как по любой страховке, есть риск недополучить свои кровные или потерять время, нервы и неполученные проценты в результате «простоя» своих средств.

Можно ли считать финансово-грамотным население, покупающее технику в магазинах или просто берущее потребительские кредиты в банках по ставке, достигающей 90% годовых, умело спрятанной за фиксированными платежами и комиссиями? И позволяющее банкиру выдать себе неподъемный кредит, заведомо зная, что платить по нему зарплата не позволит, но можно же взять еще один кредит, чтоб погасить предыдущий? И попасть в многолетнюю кабалу…

А особо умиляют «бесплатные» сервисы, когда клиент получает платежную карту или открывает счет бесплатно, а потом платит за ежедневные рекламные смс-ки на свой мобильный или даже за пополнение карты. Или, того хуже, случайно узнает, что таки должен банку комиссию за несколько месяцев, и остаток по счету банк уже списал себе на доходы, поскольку изменил тарифы в одностороннем порядке и уведомил об этом на своем сайте. А клиент, бездельник, редко сайт банка изучает.

Больших успехов банкиры добились и на поприще пакетного обслуживания, продумав за клиента, какие сервисы могут ему понадобиться в ближайшие лет 10, и успешно навязав клиенту в нагрузку к нужной услуге, мотивируя свои действия «стадным» подходом. А клиенту хочется индивидуального подхода, хотя бы на этапе знакомства с банком.

Так что рост количества счетов и новых клиентов в банках едва ли подтверждает, что население сильно поумнело. Скорее, поумнели банкиры. И на вопрос о количестве жалоб клиентов и судебных процессов между банками и их клиентами представители регулятора и банков предпочитают не отвечать. А эти показатели тоже растут. В январе-сентябре 2013 года граждане обратились в Нацбанк с различными жалобами 4592 раз. И это не считая звонков, которые не фиксируются, пикетов под стенами Нацбанка, обращений в сами банки и другие инстанции.

Так что все разговоры о чуткости и честности современных банкиров сильно преувеличены. По крайней мере, даже в самом клиент-ориентированном банке менеджер, обслуживающий клиентов, хочет выполнить план, чтоб заработать премию и не потерять работу. У нас же в стране – 180 банков, и как признают сами банкиры, такой концентрации банков и банковских отделений на душу населения нет ни в одной стране СНГ. Что уже говорить о европейских странах, где эти показатели на порядок ниже.

Поэтому и конкуренция высокая, и состояние банковской системы – не самое лучшее, и в борьбе за выживание банки вместо повышения грамотности повышают свои продажи. Нет ничего плохого, если банк уговорил положить деньги на депозит, тут хоть фонд гарантирования в случае чего, теоретически выручит. А что говорить о непомерно растущем потребительском кредитовании? Недавно премьер-министр сказал, что бизнес не может себе позволить кредиты под 20% годовых, а население – может и под более высокие проценты...

Вот и имеем результат – показатель закредитованности работающего населения (отношения кредитов к зарплате) в Украине составляет 40%, это один из самых высоких показателей среди стран СНГ. Что было бы логично при высоких показателях доходов населения или низких ставках по кредитам, но этим мы похвастаться не можем. Но, в отличие от регуляторов в России и Беларуси – наш регулятор о нас пока не позаботился.

Разумеется, это не значит, что не надо верить банкам, брать кредиты и открывать счета. Просто до того, как подписать договор, его надо внимательно прочитать. Выяснить все вопросы и сделать все расчеты, учинить допрос менеджеру банка, поскольку консультирование клиентов входит в его должностные обязанности. А при наличии сомнений позвонить друзьям или в другие банки, пропустив мимо ушей заверения «все банки так делают». Только так мы воспитаем банкиров, потратив чуток своего времени, и ускорив естественный отбор банков в пользу клиент-ориентированных на деле, а не по рекламе.

Конечно, государство принимает меры для повышения финансовой грамотности. Например, обязало банки раздавать клиентам информационные листы. Но кто их читает, если граждане продолжают хватать в магазине первый попавшийся телевизор, даже не посчитав, что за деньги, которые придется заплатить в итоге, можно купить два таких аппарата?.. Так что, пока новое поколение финансово-грамотных людей не выросло, мы продолжаем неустанно учиться на своих ошибках.