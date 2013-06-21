Сирийский узел затягивается

В то время как международное сообщество готовится к новой Женевской конференции по Сирии, глобальные игроки продолжают вести свою игру, которая все сильнее усугубляет ситуацию вокруг ключевого конфликта на Ближнем Востоке.

В прошлом Женевском документе (год назад) было предусмотрено начало переговоров о выходе из политического и военного кризиса и создании правительства переходного периода, в которое могли бы войти, кроме оппозиции, и представители нынешнего режима Башара Асада. Хотя бы декларативно была зафиксирована приверженность суверенитету и территориальной целостности Сирии.

Год спустя очевидна низкая вероятность реализации такого сценария. Хотя возможность еще сохраняется. Второй президентский срок Башара Асада заканчивается в 2014 году. Стабилизация ситуации (с полным прекращением боевых действий) и смена режима в 2014 году на законных выборах – единственный путь компромисса по Сирии, к которому еще могут прийти главные глобальные игроки и оформить его на новой Женевской конференции. Кстати, в поддержку этого варианта и высказывается новоизбранный президент Ирана Хасан Роухани.

Но, судя по всему, далеко не все участники нового переформатирования Ближнего Востока готовы к стабилизации сирийской ситуации. Одним из главных противников такого сценария остается республиканская партия США вместе с американским военно-промышленным комплексом и энергетическими корпорациями. Запустив после военной кампании в Ираке 2003 года реализацию геополитического плана «Большого Ближнего Востока» американские неоконсерваторы не хотят останавливаться на пути свержения ближневосточных светских режимов. Изменения государственных границ Турции и Сирии, создания независимого Курдистана - необходимые шаги для дальнейшей реструктуризации региона.

В этом контексте, администрация «миротворца» Барака Обамы пытается играть свою игру вокруг сирийского конфликта, не желая ввязываться в прямое военное противостояние со всеми вытекающими последствиями. Показательно, например, что после решения Обамы о продаже оружия сирийским повстанцам в Конгрессе, группа демократов-конгрессменов сразу же подготовила законопроект, запрещающий Обаме вооружать сирийскую оппозицию. Таким образом, происходит попытка отыграть разрешение на поставку оружия через запрет Конгресса. Кроме того, в последних своих выступлениях Обама выказывает нежелание устанавливать беспилотную зону над Сирией, мотивирую это низким боевым уровнем сирийских ВВС. В свете возможных поставок российских систем ПВО С-300, такая инициатива может оказаться крайне рискованной. Противостояние групп интересов в США по сирийскому вопросу далее будет усиливаться, а одним из возможных аргументов для введения войск в Сирию станет использование Асадом химического оружия против повстанцев.

В это же время, Россия на встрече «Большой восьмерки» четко обозначила свое намерение и дальше блокировать попытки развития сирийской ситуации по ливийскому сценарию. Падение последнего союзника Москвы на Ближнем Востоке будет означать окончательное выдавливание российских интересов из региона, поэтому Москва до последнего будет поддерживать режим Асада разными способами. Да и потеря последней российской военной базы в дальнем зарубежье (в сирийском Тартусе) будет лишь вопросом времени после того, как власть захватят повстанцы.

Российскую игру на удержание режима Асада поддерживает и Китай. Главный интерес Поднебесной заключается в недопущении распространения нестабильности и насильственных смен режимов на Иран и Пакистан, которые являются стратегическими союзниками Пекина. После передачи под китайский контроль пакистанского порта Гвадар в начале этого года, Пекин наконец-то может приступить к планам создания коридора для транспортировки энергетических и других ресурсов из Ближнего Востока и Африки непосредственно наземным путем через Евразию, а не через крайне уязвимые для блокировки морские маршруты. Так что, КНР также не будет сдавать Сирию, не смотря на различные сигналы со стороны Вашингтона и Лондона.

Турция во главе с Эрдоганом отчаянно пытается выйти из ловушки, в которую попала, предоставив базы для повстанцев несколько лет назад, еще в самом начале сирийского конфликта. По разным сведениям, американские республиканские круги, военное лобби и часть транснациональных корпораций (есть намеки и на британский след) предоставили Эрдогану выбор. Либо он начинает прямую фазу военной интервенции турецкой армии в Сирию, либо его ждет отставка под давлением внутренних протестов. Эрдоган пытается играть на разные фронты в такой ситуации. Не зря турецкая армия на прошлой неделе в течение одного дня вошла на сирийские северные территории, населенные курдами. Встретив ожесточенное сопротивление, турецкие силы в тот же день отошли обратно на свою территорию.

Германия во главе с Ангелой Меркель, пока поддерживает позицию Обамы, заявив о своем нежелании поставлять оружие сирийским повстанцам.

В любом случае начало новой Женевской конференции по Сирии будет зависеть от баланса позиций самих участников конфликта. Ее проведение, запланированное на июль с.г., на фоне успехов сирийской армии и жесткой позиции России будет означать изначально слабые переговорные позиции противников Асада. Из-за этого переговорный процесс может затянуться, а саму конференцию попробуют перенести на момент, к которому баланс сил измениться в пользу противников Асада.

Украине крайне важно в данной ситуации удержаться от непосредственного вовлечения в поддержку любой из сторон конфликта. Особо актуальным может быть соблазн поставок оружия сторонам конфликта. В случае возможного нового оружейного скандала репутация Украины может серьезно пострадать, суживая возможности для реализации украинских интересов на Ближнем Востоке.

Роман Рукомеда

политический эксперт