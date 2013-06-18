Окно возможностей до и после съезда

Объединительный съезд «Батькивщины» уже назвали главным событием минувшей недели. С внутрипартийной точки зрения может это и незаслуженное снижение статуса мероприятия, а вот в контексте общеполитической ситуации в стране на большее, чем «событие недели» съезд потянет вряд ли.

Что нового было озвучено на съезде? Тимошенко назвали кандидатом в президенты. Но кандидатом в президенты от ОО «Батькивщина» ее объявляли еще в декабре прошлого года. Яценюка сделали вторым лицом в партии после Тимошенко. Но он и был им после объединения «Батькивщины» и «Фрона змин» накануне парламентских выборов. Несколько партий объединились в одну. Это скорее внутреннее дело партий, которые и до этого шли на выборы общим списком и придерживались общей стратегии. А тонкости и нюансы условий объединения больше касаются мест партийных функционеров в новой иерархии.

Партии и так собирались идти на президентские выборы одной командой и с единым кандидатом. И по-прежнему предпочитают хранить молчание по поводу того, что они намерены делать, если этот кандидат не будет допущен к выборам. Пока остается в силе провозглашенная Юлией Тимошенко тактика похода на первый тур выборов (в случае сохранения двухтуровой системы, разумеется) нескольких оппозиционных кандидатов. В такой ситуации самая крупная и влиятельная оппозиционная партия будет выглядеть не очень естественно, если среди них не будет ее представителя. Но также неестественно, если этих представителей будет двое – Тимошенко и Яценюк. Пока что решить эту задачу объединившаяся партия не смогла или не захотела.

А тем временем подоспела относительно свежая социология. Исследования, проведенные в конце мая, обнародовали Центр Разумкова и КМИС. Разница между рейтингами двух контор очень существенна. Достаточно сказать, что Янукович набирает в первом исследовании 18,3%, а во втором – 14. Кличко – 13,5 и 16 соответственно, а Яценюк – 6,4 и 10%. Для Яценюка такой разброс частично может быть пояснен тем, что в рейтинг Центра Разумкова включена еще и Юлия Тимошенко с десятью процентами. Ее фамилию мы вряд ли встретим в бюллетене, и уж точно вряд ли встретим там одновременно с фамилией Яценюка.

Остальные разночтения вызывают еще больше вопросов, но не следует воспринимать подобную социологию как истину в последней инстанции. Однако оба исследования сходятся в одном – у оппозиционного лагеря появился новый фаворит, Яценюк уже не первый. А еще один известный политик, Юлий Цезарь, как-то сказал, что столкнуть со второго места на последнее легче, чем с первого на второе.

Судьба нового фаворита тоже под вопросом. Общественно мнение имеет свойство колебаться, а власть на примере рейтинга Яценюка показала, что, во-первых, умеет управлять этими колебаниями, во-вторых, не встречает в этом деле сопротивления со стороны оппозиции. Если депутаты-перебежчики являются таким удобным оружием для снижения рейтинга лидера фракции, где гарантия, что это единственная фракция, из которой могут выходить депутаты?

В запасе еще один вид оружия – Конституция. Там в частности сказано, что в президенты не имеет права идти человек, который не прожил последние десять лет в Украине. Удастся ли утопить с помощью этого пункта Виталия Кличко, сказать сложно. Проще сказать, будут ли остальные оппозиционные лидеры в этом случае сражаться до последнего за его право баллотироваться. Или все-таки призовут его избирателей голосовать за себя любимых.

Тогда желаемый формат «фашист-антифашист» у власти практически в кармане. Юлия Тимошенко поняла всю опасность антифашистской мобилизации, неспроста затеянной и весьма топорно реализованной властью. Иначе не призывала бы прекратить акции «Вставай, Украина!» и антифашистские митинги. Эти митинги сейчас дискредитируют не Тягнибока – с ним и так все ясно. Они дискредитируют остальных оппозиционных лидеров, показывая, насколько мало они от Тягнибока отличаются. И если кто-то из них предпочитает не светиться на акциях такого пошиба, то имеет на это веские причины.

Оппозиция чем дальше, тем больше демонстрирует намерение не сломать этот формат, а сыграть в его рамках, но попробовать победить. Окно возможностей для этого после субботнего съезда не стало шире или уже. Ведь ничего не произошло, и все остались на месте. Но уходит время. Сейчас ситуация близка к той, которую описал Льюис Кэрролл: чтобы оставаться на месте, следует бежать в два раза быстрее.

Игорь Гридасов