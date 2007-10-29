Может ли журналист быть политиком?

Реплика

Вчера, приехав в Киев, слушала по радио “Эра” интервью с журналистом Виктором Сорокой, посвященное награде, которую он получил за профессиональную деятельность (к сожалению, я слушала не сначала и не уловила детали).

Наверняка господин Сорока хороший журналист. Я вполне доверяю журналистке Ирине Гавриловой, которая в той же передаче высоко оценила его профессионализм.

Однако я хотела сказать не об этом. Меня немного покоробила та легкость, с которой молодой (видимо, молодой?) журналист выражает готовность уйти в политику. Вроде политика – это такое себе продолжение журналистской деятельности, только на каком-то высшем уровне... Вот, мол, сейчас я такой классный журналист, борюсь за правду всеми известными журналистскими методами и буду делать то же самое, если, скажем, стану народным депутатом или чиновником...

Конечно, каждый человек в демократическом обществе может стать политиком – и флаг ему в руки (если у него такое призвание и желание – быть политиком), но причем здесь журналистика?

Когда-то, помню, завела разговор на эту тему с покойным профессором Анатолием Москаленко, который возглавлял Институт журналистики Киевского национального университета. Это было в начале 90-х, когда в обществе приходила болезненная ломка стереотипов, представлений о тех или иных общественных институтах. “Я вот, – говорит, – спрашиваю студентов: должна ли пресса быть в оппозиции к власти? А они мне говорят: не обязательно... Не понимают сути масс-медиа как института гражданского общества. Пресса в демократическом обществе – это всегда оппозиция к власти, к политикам, иначе – или это не пресса, или не демократическое общество”.

Не знаю, можно ли Украину назвать вполне демократическим обществом, но сравнительно, скажем, с другими странами СНГ, особенно с Россией, демократия здесь просто процветает. Один из ее признаков – наличие свободной прессы. Хотя, как ни странно, уже в новом тысячелетии украинские СМИ сделали определенный шаг назад. Этот период, обозначенный сначала – в познекучмовские времена “темниками”, а позже – в постмайданные годы – политическими “заказухами”, к сожалению, испортил целое поколение молодых журналистов. Одна часть из них пошла в пресс-секретари формировать позитивный имидж боссам, вторая – в электронные и печатные пиар-приложения к разным партиям, третья – засела за так называемую “джинсу”, четвертая – направилась в политики. Каждое из этих направлений – губительно для профессии журналиста. Потому что не может, скажем, работник пресс-службы, карманной партийной газетки или депутат мыслить категориями объективности, беспристрастия, правдивости. Для них существует своя, узколобая “истина”, далекая от той Истины, которую исповедует (и устанавливает) Журналист.

Политик и Журналист – вечные антагонисты, которые никогда не смогут мыслить одними категориями. Настоящий журналист не заботится о мнении избирателя, репутации партии, партийного босса или финансового донора. Настоящему журналисту, в конце концов, не нужно лгать. Тогда как политика удивительным образом притягивает лгунов и самодуров. Некоторые из них даже достигают значительных высот (в их, конечно, понимании).

Я когда слушала господина Сороку по радио, задавала себе вопрос: а что на самом деле может привлекать журналистов в политической деятельности? Неужели то, что и остальных? Улучшение собственного благосостояния, решения каких-то личных вопросов, достижение определенных амбициозных целей, возвышение над толпой, реализация каких-то комплексов?.. Может, я в этом перечне что-то пропустила? Тогда поправьте меня.

Сама мысль, мечта о политической карьере, думаю, плохо совместима с журналистской деятельностью. Ну, это все равно, как если бы милиционер или прокурор мечтал стать преступником...

Недавно, если не ошибаюсь, медиа-профсоюз отказал народной депутатке Анне Герман в приеме ее в свои ряды.

Очень правильное решение! Политики пусть занимаются своими делами, а журналисты – своими. У них разные дороги и очень разная общественная миссия.

Оксана Охримчук, Москва – Киев