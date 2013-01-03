Отчет Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ: победа Украины

30 октября 2012-го госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что разделяет оценку наблюдателей ОБСЕ, назвавших парламентские выборы в Украине "шагом назад". Эти слова прозвучали до того, как г-жа Клинтон объявила об уходе из большой политики. 7 ноября 2012-го официальный представитель госдепартамента Виктория Нуланд заявила: "планы госсекретаря не изменились. Она… хочет помочь своему преемнику обосноваться на посту и вернуться к частной жизни".

И, тем не менее, в своих выводах Хиллари Клинтон ссылалась на оценку международных наблюдателей ОБСЕ. Почему?

Непосредственно перед парламентскими выборами ставился вопрос о возможном непризнании их результатов, иначе говоря, о их нелегитимности. Это – один из ключевых моментов предвыборной кампании, на котором много играла «объединенная оппозиция».

Да, такова была игра Юлии Тимошенко, Григория Немыри и его контрактников на Западе. 19 декабря 2011-го года Григорий Немыря заявил: «ЕС признает предстоящие парламентские выборы только при условии участия в них Тимошенко и Луценко». И надо сказать, что так говорил не только Немыря. 5 июля 2012-го нечто похожее сказал глава «Freedom House» Дэвид Креймер: «сложно представить, что легитимность выборов, во время которых ведущие оппозиционные политики будут находиться в тюрьме, не будет поставлена под сомнение».

У меня нет фактов, которые позволяют назвать Крэймера контрактником Немыри. Но слова о возможном признании выборов нелегитимными Крэймер сказал, и понятно, в каком контексте.

С моей точки зрения, признание результатов выборов нелегитимными и было настоящей целью 17-дневной голодовки осужденной Тимошенко, закончившейся 16 ноября 2012 года. «Выборы фальсифицированы с первого и до последнего дня», - подчеркнула Тимошенко в своем заявлении от 29 октября 2012 года. Дело оставалось за «малым»: сделать так, чтобы вслед за ней так считал весь мир, и, признав выборы фальсифицированными, определил в фальсификат всю украинскую власть.

Все это было ясно, как восход Солнца. Но оказалось: и целого мира мало. Мне кажется, что у г-жи Тимошенко был разработан план, по которому сразу после голодовки предполагалась игра на требованиях: освобождение Тимошенко, провоцирование новых парламентских выборов через «обнуление» партийных списков. Этот почерк политика Тимошенко, этот прием идентичен тому, которым она спровоцировала досрочные парламентские выборы 2007 года. Если же не получается – то вся надежда на международные санкции.

Новоизбранные оппозиционеры, и по спискам «объединенной оппозиции», и «Удара», и бизнесмены-мажоритарщики, на этот план никогда бы не пошли: не для того они тратили миллионы на выборы, чтобы удовлетворить желание Тимошенко, и заплатить за выборы еще раз. Оставалась надежда на международную реакцию.

От кого ожидали такой реакции, кто должен был стать формальным ее спикером? Ее могло обеспечить Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ). Да, с одной стороны, это одна из миссий наблюдений за выборами, наряду с украинскими «Опорой» и Комитетом избирателей, Европейского союза и CIS-ENEMO.

С другой стороны, она не просто ровная другим миссиям, она немножечко равней. 29 октября 2012-го миссия наблюдателей ОБСЕ выступила с критикой выборов в Украине. Вице-президент ПА ОБСЕ Дуглас заявила: «некоторые аспекты предвыборного периода стали шагом назад по сравнению с последними выборами». В дальнейшем слова о «шаге назад» повторили и Хиллари Клинтон, и госдепартамент США в отдельном заявлении от 30 октября 2012-го. И посол США Джон Теффт в интервью 28 декабря 2012-года дал понять, что ориентируется на мнение БДИПЧ.

Что такое БДИПЧ? Бюро по демократическим институтам и правам человека – институт ОБСЕ, с офисом в Варшаве. Основано после распада Советского блока. Согласно очень многим источникам, финансируется из бюджета США. Не знаю, правда ли это. Но очень многие формулировки в отчете БДИПЧ действительно напоминают те, которые используются в официальных документах США.

В отношении последних парламентских выборов в Украине, то именно БДИПЧ, а не «Опора» или Комитет избирателей Украины, выступило организацией, призванной обеспечить фактаж, на основании которого их результаты квалифицировались как легитимные или нелегитимные. «Опора» выдавала такие факты в местных выборах 2010 года, КВУ еще раньше.

Впрочем, то, что парламентские выборы никто не назовет нелегитимными, стало ясно еще 13 ноября 2012-го, когда директор БДИПЧ Янеш Ленарчич заявил: «примерно через два месяца после завершения избирательного процесса ОБСЕ опубликует окончательный полный отчет». Понятно, что если бы был взят курс на дестабилизацию политического положения в Украине по образцу конца 2004 года, никто бы не ждал ни два месяца, ни одного дня.

И вот отчет БДИПЧ появился. Было бы безответственным не обратить внимание на оценки, которые нам предлагают.

Большинство отечественных СМИ ограничилось цитированием краткой информацией информагенств от 3 января 2013 года. Сообщалось, что миссия ОБСЕ сделала вывод о «недостаточном уровне соревновательности на выборах», назвала среди проблем «возможности кандидатов полностью пользоваться правами, финансирование избирательных кампаний и более эффективные санкции за серьезные нарушения закона». Упомянули и о заключении Тимошенко и Луценко, назвали это «невозможностью основных лидеров оппозиции выдвинуть свои кандидатуры».

Безусловно, информационное сообщение информагентств не может и не должно по стандартам информационной журналистики воспроизводить содержание 38 страниц, которые находятся по адресу - http://www.osce.org/odihr/98578

Перечитайте их, там много информации для размышления. Я провел собственный, небольшой анализ, который, конечно же, не может претендовать на то, чтобы называться исчерпываемым. Но в сделанном БДИПЧ тексте можно выделить то, с чем можно полностью согласиться, то, с чем согласиться можно частично, и то, с чем согласиться нельзя.

С чем можно согласиться?

Не могу подтвердить то, что миссия ОБСЕ якобы сделала вывод о «недостаточном уровне соревновательности» прошедших выборов. Я таких слов не нашел. Можно найти слова (стр.1) о «неравных условиях на игровом поле», т.е. неравных возможностях пропаганды, с чем, пожалуй, можно согласиться. Ведь у власти всегда, в любой стране, больше возможностей промотировать себя. Но, вопреки словам о якобы «недостаточном уровне соревновательности», на странице 15 находим такие слова: «кампания была конкурентоспособной на большей части территории страны, обеспечила избирателям выбор».

Права женщин и права национальных меньшинств: в отчете сказано, что «женщины были недостаточно представлены среди кандидатов», а «разграничение некоторых избирательных округов, без учета компактного проживания меньшинств может негативно повлиять на шансы кандидатов от некоторых меньшинств быть избранным». На странице 7 сказано: «Необходимо обеспечить уважение прав национальных меньшинств. Границы избирательных округов не должны быть изменены с целью разбавления или исключения представительство меньшинств». С чем тут поспоришь? Да, вероятнее всего, румынскому и болгарскому национальным меньшинствам подходит иная нарезка округов. Но количество женщин среди кандидатов в депутаты путем изменений в закон и действиями государства, мне кажется, не увеличить – нужна личная активность потенциальных кандидатов.

Да, заключение в тюрьму Тимошенко и Луценко повлияло на результаты выборов, как сказано в отчете, «негативно сказалось на избирательном процессе» (стр.2). Тем не менее, в отчете БДИПЧ нет таких слов: небалотирование Тимошенко и Луценко в депутаты не позволяет признать результаты парламентских выборов.

БДИПЧ предлагает (стр.5) консолидировать всех законодательные акты о выборах в единый кодекс. Не вижу, почему это невозможно.

Интересно, что на странице 22 сказано: «5 канал, Интер и TVi больше эфирного времени выделили объединенной оппозиции – Батькивщине (42, 35 и 50 процентов, соответственно), чем Партии регионов (26, 25 и 25 процентов, соответственно), а тональностью своих сообщений 5 канал и TVi подтвердили явную предвзятость в пользу объединенной оппозиции». Констатация в отношении 5 канала и TVi не впечатляет, а в отношении Интера является чем-то новым.

С чем в отчете БДИПЧ можно согласиться частично?

На странице 6 сказано, что «право быть избранным также является предметом пятилетнего ценза оседлости, срока, который является чрезмерным». Да, это стоит урегулировать. Вспомним дискуссии о том, пребывали ли кандидаты в депутаты Кличко и Шевченко на территории Украины последние пять лет. Но и ценз оседлости нужен.

На странице 20 сказано: «можно было бы рассмотреть вопрос о введении ограничений на количество платной политической рекламы». Но согласятся ли с этим собственники телеканалов? И не будет ли названо такое введение такого ограничения «применением админресурса»?

Говорится в отчете и о подкупе избирателей. На стр.17 речь идет о том, что наблюдатели ОБСЕ наблюдали «благотворительные пожертвования через раздачу медицинского оборудования, продовольственных посылок, поставок техники, строительных материалов, медицинской помощи, очков, школьных принадлежностей, купонов на скидку и другие предметы, в явной попытке обойти правила кампании против косвенного подкупа избирателей». К чести БДИПЧ, в отчете не сказано, что этим занималась только какая-то одна партия. Т.е. критика касается всех.

Надо сказать, что БДИПЧ сделал попытку создать сбалансированный отчет о выборах. Вот два примера, которые это демонстрируют.

На странице 17 речь идет о возможном применении админресурса. Сказано и о том, что «на церемонии в Славянске (Донецкая область), губернатор пожертвовал шесть машин скорой помощи», и о том, что «в Тернопольской области символика партии «Свобода» наблюдалась на культурных и спортивных мероприятиях, проведение которых осуществлялось при спонсорстве муниципалитетов». Попытка показать, что админресурс применяла не только власть, но и оппозиция, была бы более полной, если бы БДИПЧ привел примеры действий «объединенной оппозиции», и «Удара». Они есть на сайте «Опоры», организации, финансово поддерживаемой Национальным демократическим институтом США. Найти их - проще пареной репы.

Вот http://oporaua.org/news/2322-objednana-opozycija-u-ternopoli-zustrichaje-svojih-lideriv-porushennjamy один из них: «7 сентября 2012 года. На днях в городе состоится митинг с участием руководителей некоторых оппозиционных сил - Арсения Яценюка и Олега Тягнибока. Вероятных будущих парламентариев главные железнодорожные ворота Тернополя встречали агитационным плакатом Объединенной оппозиции, размещенным с нарушением действующего законодательства. На здании Тернопольского железнодорожного вокзала находится рекламный щит с изображением кандидата от ВО "Батькивщина" Романа Заставного (№ 75 в партийном списке), с лозунгом Объединенной оппозиции в форме газетного анонса».

На странице 16 немного хуже получилась попытка БДИПЧ сбалансировать информацию о насилии на выборах. Сказано о предвыборных перипетиях Сергея Власенко и Татьяны Чорновол: «два кандидата от объединенной оппозиции были облиты зеленкой». Мы, живущие в Украине журналисты, знаем, что эти «обливания» крайне опосредовано связаны с Власенко и Чорновол как кандидатами от объединенной оппозиции, а непосредственно – с адвокатской деятельностью первого и особенностями поведения второй.

Для баланса, раз уж был избран стиль сообщения по одному факту, БДИПЧ могло было бы рассказать и о проблемах кандидатов от Партии регионов. Вот пример для этого из сайта «Опоры»: http://oporaua.org/news/1570-cherkasy-pobyly-vikna-v-ofisi-partiji-regioniv: «9 июля 2012 года. Ночью 6 июля неизвестные разбили окна общественной приемной Партии регионов в г. Черкассы двумя кирпичами. Это было подтверждено дежурным охранной компании «Явир-2000», в которой сработала сигнализация, а также начальником сектора связей с общественностью УМВД Украины в Черкасской области Наталией Таран… Напомним, что 3 июля в Ивано-Франковске также разбили окна и повредили вывеску в офисе Партии регионов. Милиция возбудила уголовное дело по факту хулиганства».

На странице 21 сказано, что «государственная Национальная телекомпания должна быть преобразована в самостоятельную государственную службу. В этом контексте можно было бы рассмотреть вопрос снижения высокого числа 28 региональных теле- и радиокампаний и приватизировать государственные газеты». С этим можно соглашаться или не соглашаться, но нельзя не задавать по этому поводу вопросы журналистам государственных и коммунальных СМИ, для которых эта приватизация фактически означает закрытие.

С чем в отчете БДИПЧ согласиться нельзя?

На странице 34 сказано: «работа всех избирательных комиссий должна регулироваться принципами транспарентности, беспристрастности и независимости. Все заседания избирательных комиссий должны быть открытыми и никаких встреч нельзя проводить за закрытыми дверями».

Не могу согласиться. Это благое пожелание, которым выстелен путь в известно куда. Есть вопрос общей политической культуры нашего общества. Пример ее реального уровня: в центре Киева, в нескольких местах, поставили стойки для парковки велосипедов. Никто ничего не паркует. Может быть, потому что воруют у нас в стране велосипеды больше, чем в Берлине и Вене? И не будет ли так с открытостью заседаний избирательных комиссий? Есть гарантия, что их заседания не будут парализованы политическими сумасшедшими?

На странице 20 сказано, что «прямой доступ владельцев СМИ и политических деятелей к содержанию новостей, через деньги в конверте – так называемую «jeansa» - мешает журналистским расследованиям». Как бывший редактор новостей на канале «1+1» настаиваю: владельцы СМИ и политики никогда впрямую не обладают доступом к программам новостей.

На стр. 21 сказано, что «ТВ станции не увеличили количество дискуссионных программ в период избирательной кампании». Это очень спорный момент. По воскресеньям в эфире телеканалов идут итоговые программы, в части из которых во время выборов были задействованы гостевые студии с политиками. В понедельник на канале ICTV выходит «Свобода слова» Андрея Куликова. В четверг – ток-шоу Анны Безулик на «5 канале» и Николая Княжицкого на TVi. В пятницу – ток-шоу Киселева и Шустера на каналах конкурентах. Это несмотря на то, что выходят ежедневные ток-шоу журналистов Чайки, Цеголко и Дорофеева на 5 канале, гостевые студии Олеся Терещенко на Первом национальном. Но и это не все. Работают радиоразговорники. В ряде региональных телестудий давно начаты и успешно работают свои ток-шоу – например, Остапа Дроздова на львовском телеканале ZIK. Не проще бы говорить об улучшении качества этих продуктов?

В целом же можно сказать, что главный вывод из отчета БДИПЧ не отдалил европейскую перспективу Украины, а приблизил ее. Он не перевел нашу страну в разряд европейских изгоев, а, указав на существующие проблемы, описал и пути их решения. И самый главный результат проделанной БДИПЧ работы, оцениваются ли эти выборы как шаг назад или прыжок на месте, в том, что украинский парламент признан, волеизъявление наших граждан также не объявлено искаженным. Все это улучшило шансы Украины и успешное проведение саммита с ЕС 25 февраля 2013-го, и на подписание соглашения об ассоциации между нашей страной и ЕС на протяжении календарного года.