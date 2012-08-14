В бывшей ставке Гитлера строят музей (фото)

Год назад власти приняли решение создать здесь историко-мемориальный комплекс памяти жертв фашизма, но до недавних пор он включал только камни, оставшиеся от взорванных бункеров, и Братскую могилу военнопленных. Сейчас начинается строительство большого музейного павильона.

Общая сумма проекта превышает 4 миллиона гривен. Экспозиционный зал будет расположен на площади 225 квадратных метров. Экспозиция будет посвящена истории Великой Отечественной войны на территории Винницкой области и собственно ставке.

В коллекцию нового музейного комплекса войдет много экспонатов, которые пока хранятся в фондах.

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Ставка Гитлера "Вервольф" размещалась на расстоянии 8 км на север от Винницы возле села Коло-Михайловка. Она предназначалась для управления военными действиями на Восточном фронте, а некоторые исследователи допускают, что и для следующих боевых действий в направлении Ирана и Индии.

Строительство ставки велось с осени 1941 г. Пленных, которые работали на строительстве, по завершении работ расстреляли: по разным данным от 4 до 14 тысяч человек. Действовать ставка начала с апреля 1942 г., в марте 1944-го, накануне немецкого отступления, входы в бункеры взорвали, предполагается, что внутренние помещения при этом мало пострадали.

«Вервольф» фактически был уменьшенной копией главной ставки Гитлера «Вольфшанце» в Восточной Прусии. Имела электростанцию, аэродром, водоснабжение. Наземная часть - 81 деревянный дом, подземная - три железобетонных бункера, в частности главный бункер А.Гитлера с толщиной стен 2,5 м, перекрытий - 4,5 м.

Фото Андрея Агеева / УНИАН