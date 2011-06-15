Янукович: ставка Гитлера - действительно исторический объект

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что создание на территории ставки Гитлера "Вервольф" под Винницей музейного комплекса должно быть согласовано с общиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал во время брифинга в Виннице.

«Нужно хорошо поработать с жителями Винницкой области, потому что ставка «Вервольф» - это действительно исторический объект, и нужно услышать и почувствовать именно мнение людей. Любое действие – оно должно сплачивать людей, оно не должно разъединять или вносить какой-то дискомфорт в жизнь людей», - считает Президент.

Он убежден, что украинцы должны знать свою историю, и решение о создании музейного комплекса, граждане примут правильно и справедливо. «Мы должны знать свою историю и какую роль в истории играл, например, этот объект, который находился в Винницкой области. Я считаю, что это вполне естественная дискуссия, которая идет в обществе и на которую мы получим ответ от граждан. Убежден, что решение будет правильным и справедливым», - добавил В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, в Винницкой области планируется создание историко-мемориального комплекса на ставке «Вервольф» для увековечения памяти погибших военнопленных. После объявления планов, сторонники Коммунистической партии пикетировали административное здание Винницкой областной государственной администрации, выступая против создания на территории ставки Гитлера "Вервольф" под Винницей музейного комплекса.

Справка УНИАН. Ставка Гитлера "Вервольф" размещалась в 8 километрах к северу от Винницы возле села Коло-Михайловка. Она предназначалась для управления военными действиями на Восточном фронте, а некоторые исследователи допускают, что и для дальнейших боевых действий в направлении Ирана и Индии. Строительство велось с осени 1941 г., действовать начала с апреля 1942, в марте 1944 г., накануне немецкого отступления, ставку взорвали.

«Вервольф» фактически был уменьшенной копией главной ставки Гитлера «Вольфшанце» в Восточной Пруссии. Имела электростанцию, аэродром, водоснабжение. Наземная часть - 81 деревянный дом, подземная - три железобетонных бункера, в частности главный бункер Гитлера с толщиной стен 2,5 м, перекрытие - 4,5 м.