Симоненко требует не допустить превращения ставки Гитлера в музей

Фракция Коммунистической партии Украины в Верховной Раде требует от правительства принять жесткие меры и не допустить превращения места, где во время войны была расположена ставка Гитлера “Вервольф”, на музейно-мемориальный комплекс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня во время Согласительного совета лидер КПУ, председатель парламентской фракции коммунистов Петр СИМОНЕНКО.

Как отметил П.СИМОНЕНКО, “и все это делается в то время, когда государство, фактически, бросило наших ветеранов на произвол судьбы, лишило их достойной социальной защиты и заботы. Когда национал-фашизмом разрушаются памятники воинам-освободителям, когда власть не в состоянии найти в бюджете средства на обустройство мемориалов и могил настоящих героев - победителей в Великой Отечественной и Второй мировой войне”.

По словам П.СИМОНЕНКО, ежегодно 9 мая народ Украины празднует Великую Победу, “но некоторые государственные чиновники, по-видимому, хотят поиздеваться над ветеранами войны и отметить в этот день нацистских преступников Третьего Рейха. Надо дать таким чиновникам “по рукам”.

“Только один пример того, который должен, по мнению инициаторов, пропагандировать и изучать этот так называемый музейно-мемориальный комплекс: чтобы вовлечь женскую и молодежную аудиторию в изучение истории Второй мировой и Великой Отечественной войны, авторы предлагают сосредоточиться на экспозиции, которая будет отображать отношения Гитлера и Евы Браун! Это безумие и дикость!», - считает лидер коммунистов.

Также П.СИМОНЕНКО отметил, что создание подобных «мемориальных комплексов», направленное на пропаганду фашизма, несет в себе большую общественную угрозу – «угрозу неофашизации Украины, и противоречит как отечественным так и международным законам и нормам».

Как сообщал УНИАН, председатель Винницкой областной государственной администрации Николай ДЖИГА предложил создать туристический маршрут на «Ставку Вервольф», который планируется открыть ко дню Победы 9 мая 2011 года. Н.ДЖИГА допускает, что областной бюджет будет иметь 2% дополнительного дохода после создания историко-мемориального комплекса памяти жертв фашизма на территории ставки «Вервольф».

Н.ДЖИГА сказал, что инициируя создание историко-мемориального комплекса на этой территории, целью ставилось донесение исторической правды людям, воспитание патриотического отношения к своей истории и народной памяти у молодежи.

Справка УНИАН. Ставка Гитлера "Вервольф" (нем. Werwolf - «оборотень») размещалась в 8 км к северу от Винницы, возле села Коло-Михайловка. Она предназначалась для управления военными действиями на Восточном фронте, а некоторые исследователи допускают, что и для дальнейших боевых действий в направлении Ирана и Индии. Строительство велось с осени 1941 г., действовать начала с апреля 1942, в марте 1944 г., в канун немецкого отступления, ставку взорвали.

«Вервольф» фактически был уменьшенной копией главной ставки Гитлера «Вольфшанце» в Восточной Прусии. Ставка имела электростанцию, аэродром, водоснабжение. Наземная часть - 81 деревянный дом, подземная - три железобетонных бункера, в частности главный бункер Гитлера с толщиной стен 2,5 м, перекрытие - 4,5 м.