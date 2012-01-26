Украина сосредотачивается

В 1856 году министра иностранных дел России князя Александра Горчакова спросили о новой внешней политике империи – после поражения в Крымской войне. «La Russie ne boude pas; elle se recueille» - «Россия не сердится; она сосредотачивается», - ответил выдающийся дипломат. Точнее, его ответ звучал следующим образом: «Россию обвиняют в том, что она изолируется и молчит перед лицом таких фактов, которые не гармонируют ни с правом, ни со справедливостью. Говорят, что Россия сердится. Россия не сердится, Россия сосредоточивается».

Замените в этой фразе Россию на Украину, сделайте поправку на 155 лет – и вы получите актуальную формулу для новой внешней политики Украины. Заявление Горчакова и внешняя политика Российской империи после поражения в войне были вызовом основам Священного Союза. В настоящее время эти слова могут стать реакцией на позицию Евросоюза относительно Украины. После целого ряда прошлогодних диспутов между Киевом и Брюсселем, что напоминали переливание из пустого в порожнее, украинские дипломаты имеют право сказать: «L’Ukraine ne boude pas; l’Ukraine se recueille!». Иррациональное начало, что имело место в Священном Союзе (доминирование Религии и Морали над Правом и Политикой), просматривается и в основах Европейского Союза (доминирование Морали и Этики над политической и экономической целесообразностью – по крайней мере на уровне аргументов).

Украина на протяжении прошлого года предприняла решительный шаг от своего советского прошлого, найдя силы сказать категорическое «Нет!» намерениям премьера Российской Федерации Путина втянуть нашу страну в Таможенный союз или ЄврАзЭС. Но при этом Украина столкнулась с решительным «Нет!» со стороны ведущих стран Евросоюза – причем это самое европейское «Нет!» вряд ли было всерьез связано с делом Тимошенко (в случае, если бы не было Тимошенко, Украину обвинили бы в несправедливости к судье Зваричу или депутату Лозинскому). Тимошенко была лишь поводом. Если бы не было дела Тимошенко, его нужно было бы немедленно придумать, чтобы отказать Украине в ее интеграционных намерениях.

Все это говорит в пользу того, что Украине пора всерьез задуматься над коррекцией своей внешнеполитической доктрины. Украина находится в не менее тяжелых условиях, чем Россия после Крымской войны. Украине нужны реформы не менее масштабные, чем те, которые задумывались в 1856 году и воплотились на протяжении следующего десятилетия. Константину Ивановичу Грищенко сегодня столько же лет, сколько Александру Михайловичу Горчакову в 1856 году. Оба – политики консервативного лагеря и воспитанники «старых» дипломатических школ. Сможет ли позиция Горчакова стать основой «доктрины Грищенко»?

Однозначно, да. С несколькими поправками: республиканская модель государства отличается от имперской. Государство, основанное на балансах, отличается от государства со стремительным стремлением к прогрессу. Украина – не Россия. И задания, которые стоят перед Украиной, - это преимущественно задания внутренней мобилизации, а не внешней экспансии.

То, что должно стать основой для украинской внешнеполитической доктрины, стоит очертить термином «новейший меркантилизм». И уже возможность подобного определения опровергает обвинение украинской власти и украинской дипломатии в безыдейности и неидеологичности. Искать выгоду везде, где есть интересы украинского бизнеса, работать на всех участках, где проявляются интересы украинских граждан – это очень простая и понятная идеология, которая должна лежать в основе дипломатической деятельности страны таких размеров, ресурсов и вызовов, как Украина. Один из крупнейших мыслителей современности, Эммануил Валлерстайн, считает, что одним из заданий меркантилизма (актуального для Европы времен Адама Смита) было спасение граждан от деградации, связанной с режимом свободной торговли. Не актуален ли этот тезис для современной Украины – а особенно в условиях мирового экономического кризиса, поиска собственной идентичности и попыток приспособиться к режимам свободной торговли в Европе?

Говорить о близком членстве Украины в Евросоюзе – просто смешно (особенно учитывая позицию Германии и Франции, и также превращение Европы из брюсселецентрической в берлиноцентричную). Говорить о сближении с Россией, Беларусью и Казахстаном – просто пагубно. Говорить о прекращении евроинтеграции – обречь себя на дезориентацию и отсутствие ясной и понятной системы координат. Говорить о возобновлении СССР – это расписаться в том, что вся наша предыдущая история была сплошной ошибкой, в том числе ошибкой была сама Украина.

Лозунг Василия Симоненко, озвученный полвека назад, - «Пусть молчат америки и россии, когда я с Тобой говорю» - актуализировался. Новая внешнеполитическая доктрина Украины должна определять внешнюю политику как продолжение внутренней, а не наоборот (как это было в предыдущие годы). Внешняя политика Украины должна быть прямым отражением внутренних проблем и потребностей. Интересы – граждан, бизнеса, общества – должны определять шаги государства на внешнем отрезке. Но ни в коем случае нельзя подчинять интересы граждан и интересы государства гегемонии и диктату извне – насколько бы внешние ориентиры не были бы привлекательны и обольстительны.

Нам не нужна ни политика «крестовых походов», ни «сдерживание России», ни (по крайней мере на нынешнем этапе) политика регионального лидерства. Защита интересов наших граждан за рубежом и содействие росту национальной экономики – вот те задания, которые могут сформировать «доктрину Грищенко» для Украины на нынешнем этапе. Это позволит в ближайшее время выступать перед Брюсселем или Москвой не в роли бедной просительницы, которую высокие европейские или российские политики могут унижать и обижать, а в роли равноправного участника переговорного процесса. Для этого просто нужно понять и осознать собственные силы и возможности, идти малыми шагами и не соглашаться на те компромиссы, которые носят губительный характер для нашей экономики. Нам не нужна Европа любой ценой, Европа, в которой мы можем раствориться и ассимилироваться, – в угоду интересам европейской бюрократии и транснациональных корпораций. Нам не нужна Россия, которая будет диктовать нам свои политические и экономические условия, нормы поведения и способ мышления. Мы не имеем права потерять Украину в погоне за интеграционными призраками!

В прошлом году украинские дипломаты добились отмены визового режима с шестью странами (Израиль, Турция, Сербия, Босния и Герцоговина, Аргентина, Бразилия). Граждане Украины постепенно перестают быть париями в мировом пространстве. Украина постепенно улучшает свои позиции в рейтинговых таблицах, открывает новые рынки, начинает работать с новыми партнерами и экономическими объединениями. Мир не сошелся клином на старых геополитических ориентирах. Оказывается, и за Гибралтаром есть земли. И за Владивостоком – тоже.

Что важнее для Украины – выполнение экономических требований со стороны ЕС при миллиардных потерях для бюджета в результате откровенного диктата со стороны брюссельских чиновников или защита интересов собственных производителей? Если евроинтеграция предусматривает откровенно невыгодные условия для отдельных отраслей хозяйства Украины –должны ли мы соглашаться на такую евроинтеграцию? Для Франции, Германии, Великобритании евроинтеграция несла одни плоды, для новых членов – другие. Введение квот и разделения труда в рамках ЕС больно ударило по целому ряду стран. Если евроинтеграция для Украины будет означать уничтожение целого ряда производств и превращение пахотных земель в плантации рапса или подсолнечника –должны ли мы мириться именно с такой евроинтеграцией?

Очевидно, ответ однозначен. Доктрина, которую может предложить Константин Грищенко, должна предусматривать в первую очередь укрепление собственных позиций, превращение Украины в фактор (а не в факт) международной политики – с отказом от интеграции ради интеграции, интеграции любой ценой. Новая доктрина должна предусматривать в первую очередь сохранение украинской идентичности в сложных мировых процессах. И пусть весь мир подождет!

Что важнее: бесплодные дискуссии о принципах европейского содружества (при постоянном нарушении этих принципов самими же европейскими политиками) или освобождение наших граждан из плена в Ливии или Сомали? Споры о соответствии наших сертификатов качества европейским или защита интересов наших сограждан в других странах? Попытки меряться рейтингами свобод (радуясь, что какой-то очередной «Freedom House» поместил нас на одну ступеньку выше Камеруна или Камбоджи) или борьба за право наших граждан свободно передвигаться по миру – равно так же как и борьба за право свободного движения украинских товаров и услуг? Дипломатические баталии за точки и запятые, трактовка слов и положений документов, дипломатическая казуистика – или спасение из лап сутенеров и работорговцев конкретных живых людей, граждан Украины?

Никто не спорит, нужны все проявления внешнеполитической активности. Но Соединенные Штаты стали сверхгосударством не тогда, когда американские фирмы стали диктовать условия на мировых биржах, а тогда, когда каждый гражданин США осознал: если с ним произойдет какая-то неприятность, его государство выручит его; если волос упадет с его головы, Шестой флот США будет поднят по тревоге. Вот она – внешняя политика в действии, внешняя политика, которая порождает ощущение патриотизма. Потому что на тезисах о том, что мы обязательно кому-то должны сдать свой суверенитет – без разницы, Брюсселю или Москве – патриотизма не прибавится.

«Ты, князе, чужого ища, свое потеряешь», - говорили бояре князю Святославу в 969 году. Так и произошло. Новая внешнеполитическая доктрина должна предусматривать отказ от погони за чужим – ради преумножения и защиты своего.

«Содержание «горчаковской» дипломатии заключалась в том, что, играя не столько на противоречиях, а главным образом на нюансах европейской дипломатии, на особенностях психологии и истории отношений Англии, Франции, Италии, Пруссии, Австрии, безо всякого выстрела, без какого бы то ни было жесткого прессинга, на протяжении нескольких лет Россия оказалась свободной от всех унизительных соглашений и опять вошла в число ведущих европейских государств», - писал профессор Вячеслав Михайлов (представитель львовской исторической школы, который достиг высоких постов в структурах государственной власти в Российской Федерации).

Чем не ориентир для украинской внешнеполитической системы? Чем не подсказка для украинской дипломатии?

Украина сосредотачивается. Украина собирается с силами, чтоб по-новому организовать свою деятельность в сфере внешней политики. Хватит ли сил и мужества Константину Грищенко пройти путем, которым прошел Александр Горчаков? Будет ли предложена Украине «доктрина Грищенко»? От этого в значительной мере будет зависеть и наше будущее.