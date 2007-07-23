Ющенко показал детям ”ад”

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в Германии принял участие в открытии музея Мемориального комплекса «Флоссенбюрг», где в заключении находился отец главы государства Андрей Ющенко.

В своем выступлении на открытии музея Виктор Ющенко подчеркнул, что хотел бы склонить голову перед «всеми, кто прошел этот ад». С декабря 1944 года по 23 апреля 1945 года здесь находился его отец – Андрей Ющенко. Глава государства также поблагодарил местную власть и общину немецкой земли за создание Мемориала «Флоссенбюрг».

*** Концентрационный лагерь Флоссенбюрг был организован CC в 1938 году. До 1942 года узники лагеря работали в гранитных каменоломнях. С 1942 года заключенные Флоссенбюрга должны были работать на военную промышленность фирмы Мессершмидт. Большая часть узников была из Польши, СССР, Венгрии, Чехии и других стран Европы.

Всего с 1938 по 1945 годы в концлагере Флоссенбюрг и его филиалах были зарегистрированы около 100 тысяч узников. Приблизительно 30 тысяч из них погибли.

Уже в 1946 году в Флоссенбюрге был создан мемориал жертвам концлагеря. Ко входу в мемориал были перенесены бывшие лагерные ворота и несколько фрагментов лагерного ограждения. Также был сохранено здания крематория, который стал объектом мемориала. Впоследствии мемориал концлагеря был дополнен разными памятниками и мемориальными объектами.