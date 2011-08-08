Что побудило Грищенко к скандальным заявлениям, которым никто не поверил

Министр иностранных дел Украины Константин Грищенко в минувший уикенд сыграл роль знаменитой женщины из рассказа английского литературного классика. Говорят, героиня всегда говорила правду, и эту дурную привычку она приобрела не сразу, но со временем привычка эта связала ее по рукам и ногам, въелась в нее, точно лишайник в здоровое дерево.

Вероятно, министр полагал, что его правдой (информационной прокладкой выступил его преданный Санчо Панса) были довольны даже ангелы на небесах, но оказалось, только не его коллеги из европейских стран, США и даже из России.

В отличие от Константина Ивановича они усмотрели в скандальных заявлениях МИДа, объясняющих террор в Украине против оппозиции, ту самую «искренность власти», цель которой скрыть подлинные причины происходящих в стране печальных и трагических событий.

А теперь все по порядку.

Во-первых, почему украинский МИД, а не те структуры и политики, кто по должности должен обеспечивать информационную безопасность (Анна Герман, Раиса Богатырева) государства взялись за политическую ношу, которую министр в принципе поднять не в состоянии?

Во-вторых, самостоятельная ли это инициатива министра или консолидированное решение. Кого? И здесь важно вспомнить, что Константин Грищенко с огромным трудом и вопреки противодействию многих людей власти из окружения президента попал в кресло министра.

Вспомним также, что ряд аналитиков включают министра в некую группу, которая обеспечивает экономические и финансовые интересы отнюдь не государства, а частных структур, зарабатывающих на углеводородах, во главе с известными и одиозными фамилиями. Естественно, что это лишь слухи. Хотя во все времена, политики обслуживали бизнес и только.

В-третьих, умный и начитанный до безумия министр Грищенко знаком с банальной истиной, что ложь – это все то, что не соответствует действительности. И что не может Министерство иностранных дел страны в одночасье превратится в «министерство правды». А главное, министру ли не знать, что «однажды власть утрачивается одними и переходит в руки других». Аксиомой является и то, что человек во власти – это не одно и тоже, когда он в политической канаве или на обочине политических процессов.

В-четвертых, весь украинский политический бомонд, за исключением «ну очень искреннего» Николая Азарова, взял политическую информационную паузу, экранируясь от нынешнего скандала с неизвестным последствиями, боясь даже комментировать нынешние события, понимая гнилость и вонь, происходящих ныне в Украине событий. А министр Грищенко (вряд ли он страдает недомыслием) заговорил. По поручению? Ему дали рекомендацию… Кто и зачем?

В-пятых, проблема может быть не в политике, а в обычном сексизме министра иностранных дел.

Могу только представить, сколько раз в Москве, когда еще Константин Иванович был простым «чрезвычайным и полномочным», Юлия Тимошенко намекала ему на то, что «стеклянный потолок», невидимый и формально никак не обозначенный барьер, ограничивающий продвижение Грищенко по служебной лестницы, уже давно для него построен. Еще, для честности и объективности, давайте вспомним невиданную агрессию одинокого (ой ли?) министра Грищенко в отношении экс-премьера в одной из телепередач Савика Шустера.

Ну и в-шестых, Константин Грищенко со своими судьбоносными заявлениями о судьбе демократии в Украине мне напомнил лицемера, о котором писал Линкольн. Американский президент указывал: «Лицемер – это человек, убивший своих родителей и просящий о снисхождении на основании того, что он сирота».

Виктор Тимошенко