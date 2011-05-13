Как скоро гривня пойдет по стопам белорусского «зайчика»

Президент Беларуси Александр Лукашенко таки сдался – что и следовало ожидать. Несмотря на его громогласные обещания не допустить обвала национальной валюты, Национальный банк Беларуси с 11 мая отменил рекомендательные ограничения по установлению банками курсов сделок по покупке-продаже иностранной валюты с населением. Тогда как ранее белорусские банки должны были продавать валюту населению по курсу, превышающему курс Центробанка не более чем на 2%

Говоря понятным языком, Нацбанк Беларуси, наконец-то, признал, что он не в силах что-либо предпринять, и официально признал мощную девальвацию белорусского рубля на наличном рынке. В обменных пунктах страны американский доллар в один миг подорожал примерно на треть: с недавнего официального курса в 3 тыс. белорусских рублей за доллар до 4 тыс. рублей.

Надо сказать, что данный шаг белорусских властей совпал по времени с заявлением главы российского Минфина Алексея Кудрина о том, что Россия не намерена выделять Беларуси стабилизационный кредит из своего бюджета, и что Минск в этом году может рассчитывать не на 3 млрд. долл., а лишь на 1 млрд. из Антикризисного фонда ЕврАзЭС. Таким образом, надежда Лукашенко на спасение национальной валюты за счет получения крупного московского кредита не оправдалась.

До упомянутого решения Национального банка в Беларуси существовали параллельно три валютных курса: официальный курс; курс на межбанковском валютном рынке – на 70% выше официального; неофициальный («серый») курс наличного рынка – на 30% выше официального.

Теперь легальный валютный курс на наличном рынке сравнялся с «серым», но никто не может дать гарантии, что данный курс продержится долго, поскольку Нацбанк Беларуси объявил, что не намерен продавать твердую валюту коммерческим банкам для продажи населению в обменках. А спрос на доллары и евро на наличном рынке не снизился: белорусы по-прежнему штурмуют обменные пункты и готовы покупать валюту даже по новому курсу. То есть, сохраняются предпосылки к дальнейшей девальвации белорусской гривни.

Кроме того, белорусский Центробанк не решил вопрос о полной девальвации своей национальной валюты. Он, в частности, так и не изменил официальный курс, а работающие на экспорт белорусские предприятия обязаны продавать 30% иностранной валютной выручки по официальному курсу. Таким образом, ситуация на валютном рынке Беларуси еще далека от спокойной.

Сейчас, естественно, многих волнует вопрос, не грозит ли и украинской гривне повторение сценария обвала белорусского рубля. Мнения отечественных экспертовна сей счет, высказанные ими в ходе опроса Института Горшенина, неоднозначны.

С одной стороны, большинство из опрошенных экспертов считают, что экономическая ситуация в Украине намного лучше, чем в Беларуси. Золотовалютные резервы у нас растут и достигли сейчас докризисных размеров. Кроме того, в Украине в последнее время доходы населения повышаются очень низкими темпами, близкими к инфляции, тогда как Лукашенко резко повысил социальные стандарты в Беларуси под прошлогодние президентские выборы (они состоялись в декабре). Поэтому с точки зрения экономики, хотя угрозы для стабильности гривни и существуют, но они пока относительно невелики.

С другой стороны, некоторые эксперты полагают, что украинская национальная валюта может подвергнуться девальвации, скорее, не по экономическим, а по политическим причинам. «Если вы спрашиваете о здоровье гривны – то она будет здорова. Резервы у нас растут, девальвация может произойти только по политическим мотивам», - заявил, например, парламентарий и экс-министр финансов Сергей Терехин.

Тем не менее, экономическая ситуация в Украине в аспекте причин, подталкивающих национальную валюту к девальвации, весьма похожа на белорусскую. Так, одной из главных причин падения белорусского рубля стал очень быстрый рост отрицательного сальдо внешней торговли товарами. В 2010 году этот показатель составил 9,6 млрд. долл., что на 32,7% больше чем в 2009 году. А за первые три месяца 2011 года негативное сальдо достигло 2,8 млрд. долл., что в 2,5 раза превышает величину в соответствующем периоде прошлого года.

В Украине наблюдаются точно такие же тенденции. В 2010 году отрицательное сальдо торговли товарами у нас составило 9,3 млрд. долл., увеличившись по сравнению с 2009 годом в 1,6 раза. За январь-март нынешнего года данный показатель равнялся 3,1 млрд. долл., что в 2,3 раза превышает соответствующую прошлогоднюю цифру.

Следовательно, если в Украине не произойдет существенного улучшения в экономике, то импорт всё сильнее будет перегонять экспорт, что рано или поздно тоже неизбежно приведет к девальвации гривни. А каких-то положительных сдвигов в экономической ситуации в стране нет - экономические реформы, объявленные новой властной командой, пока что пробуксовывают.

Более того, ситуация даже ухудшается. Например, директор ЕБРР в Украине Андре Куусвек на днях заявил, что в Украине отмечается ухудшение инвестиционного климата.

«Наоборот, инвестиционный климат ухудшился. Коррупция как была, так и осталась. Кроме того, наши клиенты говорят о том, что на местах оказывается огромное давление на бизнес через различные инспекции (санитарные, налоговые, экологические и т.п.)», – рассказал он.

Если же говорить о политических причинах возможной будущей девальвации гривни, то в этом ракурсе также ничего хорошего ждать не приходится. Поскольку политическая обстановка в Украине и сейчас отнюдь не идеальная, а уже в ближайшем будущем весьма вероятно ее дальнейшее обострение.

Напомним, на 14 мая предпринимателями объявлен «День гнева». Причем, планируется, что эта протестная акция будет бессрочной. Кроме того, 19 мая в столице начнется еще Весенний марш протеста. Известно, что протестующие будут требовать, кроме всего прочего, отставки правительства Азарова.

Таким образом, белорусский сценарий для украинской гривни очень даже возможен – как с экономической, так и с политической точек зрения. Вопрос только в сроках…

Игорь Котович