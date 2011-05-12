Угрожает ли украинской валюте беларусский сценарий?

Девальвация в Украине может произойти только по политическим мотивам.

Такое мнение высказали эксперты в ходе опроса Института Горшенина относительно причин и последствий падения курса белорусского рубля.

В опросе, переданном УНИАН, народный депутат Украины от фракции КПУ Алла АЛЕКСАНДРОВСКАЯ высказала мнение, что сегодня очень большое влияние на ситуацию с курсом любой валюты оказывает политика. Она считает, что сегодня специально пытаются обрушить экономику Беларуси. «Я бывала в Беларуси, я видела, как у них организовано промышленное производство, я видела, как у них работает аграрный сектор – и там, и там – очень сильная государственная поддержка. Беларусь – достаточно экономически крепкая страна», - отметила депутат. Поэтому она уверена, что любые попытки дестабилизировать экономическую ситуацию и, тем более, вызвать падение белорусской валюты, не увенчаются успехом. «Другое дело, что есть воздействие на умы людей. Эти разговоры, эта информация, которая тиражируется, и, в том числе, действительно, дефицит валюты в Беларуси действительно существует, на этом тоже могут играть, могут вызвать и уже вызвали ажиотажный спрос на валюту, конечно, это может расшатать экономическую ситуацию. Но я убеждена, что Беларусь в состоянии выдержать этот шторм, который инициируется явно извне», - сказала она. В Украине же, по мнению народного депутата, ситуация иная. «Украина на международных финансовых рынках является слабым государством. Поэтому мы подвержены всем колебаниям мировой финансовой системы в самом негативном плане», - полагает А.АЛЕКСАНДРОВСКАЯ. При этом она добавила, что стоимость белорусской валюты никак не влияет ни на ситуацию в Украине, ни на позицию Украины в отношении Таможенного союза с Россией, Беларусью и Казахстаном. «Белорусская валюта всегда была достаточно изолирована. В большей мере этой валютой пользовался внутренний рынок самой Беларуси. А вот емкость рынка России, Беларуси и Казахстана для нас такова, что это помогло бы нам укрепить нашу внутреннюю экономическую ситуацию в Украине и укрепить экономическую мощь Украине», - считает она.

Директор Киевского филиала Института стран СНГ Владимир КОРНИЛОВ отметил, что ситуация с белорусской валютой ожидаема. «Белоруссия давно искусственным образом поддерживала и курс своей валюты, и всевозможные высокие социальные гарантии. Это можно было делать в период, когда, по сути, бесплатными были газ, нефть, которые получала Беларусь у России. Сейчас, в период, когда цены на эти ресурсы для нее резко выросли, Минск испытывает проблемы в экономике и со своей валютой», - сказал он. В Украине же, по мнению эксперта, ситуация иная. «И кредитные рейтинги у нас повыше, и не было у нас такого длительного периода искусственной привязки гривны, искусственного занижения курса гривны. Но, в принципе, проблемы могут возникнуть в любом государстве, учитывая тот факт, что Украине придется расплачиваться с набранными ранее долгами. Конечно же, это будет особенно критично и для Украины, и для украинской валюты. Но если этот год удастся более или менее поддержать валютный рынок, то я думаю, что в следующем году может быть полегче», - сказал он. При этом В.КОРНИЛОВ отметил, что нынешняя ситуация в Беларуси никоим образом не может повлиять ни на Таможенный союз, ни на отношение к нему Украины. «И я бы не рекомендовал украинским противникам ТС на эту тему спекулировать», - сказал он.

Народный депутат Украины от фракции БЮТ Сергей ТЕРЁХИН считает, что другого выхода у Беларуси, кроме как девальвировать «зайчик», не было. «Почему так получилось? Из-за достаточно популистской политики правительства, большого дефицита бюджета и резкого наращивания внешних долгов государства. Суверенных долгов. Теория ЛУКАШЕНКО - «давайте торговать лояльностью, не брать деньги взаймы у России» - перестаёт работать, потому что деньги когда-то нужно отдавать, и не только деньгами Белтрансгаза, но и деньгами налогоплательщиков», - сказал он. По мнению народного депутата, украинской валюте белорусский сценарий не грозит. «Если вы спрашиваете о здоровье гривны – то она будет здорова. Резервы у нас растут, девальвация может произойти только по политическим мотивам. У нас у власти находятся люди, которые любят частные деньги. Коль столь они их любят, им глубоко, скажем мягко, всё равно, как чувствуют себя бюджетные служащие. У нас в этом году в госбюджете рост номинальных доходов бюджетных служащих – я имею в виду всех – военных, учителей, медиков и т.д. – ниже уровня запланированной инфляции. Номинально выплаты будут увеличиваться, но реальных доходов станет меньше», - считает С.ТЕРЕХИН.

Директор экономических программ Центра экономических и политических исследований им. Разумкова Василий ЮРЧИШИН отметил, что Беларусь давно ориентирована на Россию, и не имеет достаточных запасов валютных резервов для проведения валютных интервенций. «Кроме того, становая экономика Белоруссии в основном и во многом держится благодаря тому, что в относительно спокойный период удавалось сдерживать курс национальной валюты. Хотя девальвационные тенденции там уже давно закладываются. А привязка к российскому рублю белорусского рубля чревата тем, что страна, по сути, не имеет возможности существенно быть независимой в своей валютной политике», - сказал он. По мнению В.ЮРЧИШИНА, пример Беларуси говорит о том, что Украине не следует ориентироваться на российский рубль и вводить его в качестве резервной валюты. «Это бессмысленно делать, потому что резервы должны наполняться твердыми и общепризнанными валютами, а не быть очень активно ориентированными на валюту страны, которая так же является страной с трансформирующейся экономикой», - считает он. Также эксперт отметил, что «при куче недостатков и ограничений, в Украине, все-таки, экономика более рыночная, и потребности ее развития отличаются от того, что свойственно белорусской экономике».

Народный депутат Украины от фракции Партии регионов Владислав ЛУКЬЯНОВ считает, что Украине проблемы, подобные белорусским, не угрожают. «У Украины достаточно стабильная ситуация в отношении гривны, у нас самые высокие золотовалютные ресурсы за всю историю существования Украины. И ситуация по внешнему долгу, государственному долгу – сбалансирована, управляема, чётко разнесена по годам», - сказал он. При этом народный депутат отметил, что «наблюдать за ошибками, тем более, соседей, друзей, нужно. И нужно делать выводы».