Совместима ли Украина с объективностью?

Мнение

Не в решении суда счастье, а в его содержании. Истина, познанная на практике всеми, кому приходилось сталкиваться с результатами деятельности Фемиды, сегодня становится достоянием всей страны.

Конституционный Суд пожалеть впору. Мало того, что со всех сторон на несчастных служителей закона сыплются рекомендации и пожелания относительно «непредвзятого и объективного рассмотрения» дела о соответствии Конституции президентского указа про роспуск парламента. Так в придачу все без исключения комментаторы, начиная с лидеров политсил и заканчивая премьером и Президентом, не стесняются едва ли не открытым текстом сообщать, какое именно решение будет признано ими «непредвзятым и объективным»…

Отечественный КС, что бы там про него ни говорили, заслуживает скульптурной группы из 18 памятников – уже хотя бы за одно то, что рассматривает дело в полном составе. Хотя в такой ситуации логичнее было бы на каком-нибудь больничном пересидеть сезон массового «съезда» крыш на почве политики. Или как вариант отказать в рассмотрении дела по причине чрезмерной заполитизированности вопроса. На худой конец, принять «соломоново решение» вроде: идите все к черту, сперва успокойтесь, разговаривать будем после.

Впрочем, со стороны весьма занятно наблюдать за практической реализацией принципа независимости судов по-украински. Почему-то у нас принято считать, что «тонкие намеки на толстые обстоятельства» вмешательством или попыткой давления не могут быть по определению. Даже если «намекающий» – мягко говоря, не последний человек в державе и располагает массой возможностей дать понять, чем именно может обернуться его недовольство для неугодного чиновника. Да еще и (надо полагать, в интересах донесения информации до «особо одаренных») отдельной «дозой» идет развернутый комментарий для прессы, где инициатор «объективного» решения вопроса пространно расписывает содержание результата. Уж проще было бы прямо в лоб сказать. Но в интересах «неоказания давления» послание разбивается на два (три, четыре и т.д.) куска. Можно подумать, это что-то меняет…

Тем не менее, считается, что политкорректные формулировки, так сказать, для общественного пользования, якобы позволяют не покушаться на независимость судебной власти.

Хорошо все-таки, что в Украине нет и не было никогда джиннов. Жуткие гады, говорят. Безо всякого понимания относятся к любителям намеков и политкорректности. Выполняют, сволочи, «заказ» буквально, как было сказано. Хочешь вечную жизнь? Пожалуйста! С вечным старением в придачу… Богатство? Не вопрос! Но налоговой сам будешь объяснять, откуда чемодан налички под кроватью взялся…

А представьте себе, что завелся такой джинн – где-нибудь в степях Украины. И попросили мы у него объективности… И стало вдруг в Украине всё и вся объективным, честным, прозрачным… Где бы тогда были все эти януковичи с ахметовыми, морозы с кинахами, киваловы со станиками, ющенки с балогами, тимошенки с бродскими?.. Где бы оказались вся Верховная Рада, Кабинет министров, Секретариат Президента, налоговая, суды, таможня, прокуратура, милиция?.. Впрочем, и народа, наверное, не осталось бы…

Неужели понятия «Украина» и «объективность» – вещи несовместимые?

Вера Сорока