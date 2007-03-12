Как решить проблему “политической реформы”

Мнение

Как юрист я попробовал поставить себя на место судьи Конституционного Суда Украины в решении проблемы политической реформы.

Нынешняя структура украинской власти отображает четырехугольник: Президент, премьер, Верховная Рада и судебная власть. Но исполнительная власть не терпит дихотомии деления. Никакого баланса между ветвями исполнительной власти не должно существовать. Наиболее эффективная модель государственного управления – согласно теориям классического и прагматичного конституционализма – “описывается” треугольником, когда власть разделяется на исполнительную, законодательную и судебную.

Как в идеале, так и на практике, исполнительная власть должна быть единой. Сдвиг властных полномочий к премьеру неминуемо влечет кардинальную перестройку установленной конституционной модели в Украине.

Президент Украины Виктор Ющенко заключил соглашение с предыдущим режимом, которое тяжело, даже с большой натяжкой, считать конституционно легитимным, учитывая международную практику конституционного права.

Если бы глубокоуважаемый господин Ющенко был монархом, тогда, как единственный источник суверенитета, он мог бы подписать соглашение с парламентом об ограничении своей власти в соответствии с предложенными изменениями конституционного строя. Но поскольку Президент был избран народом – единственным источником суверенной власти в Украине, – то согласно действующим на тот момент нормам национального права не имел юридических полномочий подписывать политические соглашения, которые предусматривали такие радикальные юридические последствия. Аргументы господина Мороза о сугубо политическом характере “политической реформы” не выдерживают критики, потому что эта реформа не имеет исключительно политического характера. Эта реформа – по природе – является конституционным правовым действием со всеми соответствующими последствиями теперешнего конституционного паралича. Кроме этого, господин Ющенко еще не присягнул Украине на момент подписания так называемой реформы, что лишает легитимности его договоренности с предыдущим режимом и тогдашним парламентом.

Народ как единственный источник суверенной власти должен сам для себя определять структуру социального менеджмента. Господин Ющенко не имел юридических полномочий для принятия конституционных изменений, принятие которых было осуществлено с игнорированием Конституции и правового содержания президентского мандата.

Следовательно, судьба т.н. “политреформы” должна быть решена единственным сувереном Украины – народом – на всенародном референдуме. Конституционный Суд Украины имеет все необходимые полномочия для формулировки вопросов, которые должны содержаться в бюллетенях для выяснения воли суверена относительно конституционной структуры власти. Решение суверена должно быть последовательно воплощено в жизнь как исполнительной, так и законодательной ветвями власти.

Мандат Конституционного Суда Украины требует от него быть хранителем конституционного строя и следить, чтобы кардинальные изменения этого режима осуществлялись легитимными субъектами, среди которых народу как единственному источнику суверенитета принадлежит первое и самое весомое слово.

Игорь Особик, юрист, г. Львов