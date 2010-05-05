Закон Украины о Голодоморе: ПАСЕ уважает, Янукович пренебрегает

Сразу после принятия 28 апреля 2010 года Парламентской Ассамблеей Совета Европы резолюции 1723 (2010), посвященной памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов, российскими и некоторыми украинскими средствами массовой информации было распространено сообщение о том, что ПАСЕ «отклонила признание Голодомора геноцидом украинского народа». Опираясь на такую оценку, отдельные представители Партии регионов выступили с заявлениями, в которых общественности пытаются навязать мнение о необходимости пересмотра Закона Украины от 28 ноября в 2008 г. «О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине».

Анализ текста принятой ПАСЕ резолюции не дает оснований для таких утверждений. Резолюция безоговорочно осуждает тоталитарный сталинский режим за ужасающие преступления, которые нарушали права человека и лишали миллионы людей в бывшем Советском Союзе права на жизнь. Признавая, что голодную смерть миллионов невинных людей в Беларуси, Казахстане, России и Украине повлекли жестокие преднамеренные действия коммунистического режима, резолюция подчеркивает, что эти трагические события в разных регионах имели свои особенности.

Оценка специфики преступления, совершенного в Украине, сформулирована в части 5 резолюции, которая предшествует описаниям событий в других регионах прежнего СССР. Она констатирует: «В Украине, которая пострадала больше всего, особые потери понесло крестьянство, миллионы крестьян-единоличников и членов их семей умерли от голода, который наступил после принудительной «коллективизации» и в результате запрещения оставлять пораженные голодом районы и конфискаций зерна и другой еды. Эти трагические события названы Голодомором (политически-мотивированным голодом) и признаются Законом Украины актом геноцида против украинцев». (текст выделен мной).

Из сравнительного анализа разных частей резолюции вытекает, что в отличие от ситуации в России, смерть от голода в Украине была вызвана не в результате, а после прекращения принудительной коллективизации путем конфискации всего продовольствия и введения запрета выезжать за пределы охваченных голодом территорий. Кроме того, в ней специально уточняется, что лишь в Украине Голодомор был политически-мотивированным, а не только преступной акцией на классовой почве.

Наконец, сославшись на Закон Украины, а таким является Закон Украины от 28 ноября в 2006 г. «О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине», Парламентская Ассамблея Совета Европы тем самым подтвердила легитимность Закона, статья 1 которого квалифицирует Голодомор в Украине как геноцид украинского народа.

Следовательно, содержание резолюции ПАСЕ не дает никаких оснований для пересмотра или отмены упомянутого Закона Украины. Тем более, что 13 января в 2010 г. Апелляционный суд г. Киева, рассмотрев материалы дела, возбужденного СБУ Украины по факту преступления, принял постановление, в котором подтвердил вывод досудебного следствия, что руководство большевистского тоталитарного режима – Сталин (Джугашвили) И.В., Молотов (Скрябин) В.М., Каганович Л.М., Постышев П.П., Косиор С.В., Чубар В.Я. и Хатаевич М.М. в 1932-1933 годах на территории УССР совершили геноцид части украинской национальной группы. Вывод следствия и постановление суда, которые не были ни обжалованы, ни отменены, подтвердили легитимность квалификации Голодомора как геноцида Законом Украины «О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине».

На апрельской сессии ПАСЕ речь шла не об отказе от признания Голодомора актом геноцида, а о более развернутой квалификации преступных действий коммунистического режима в Украине в свете Конвенции ООН 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказания за него и предложений Комитета Парламентской Ассамблеи по правовым вопросам и правам человека. Докладчик этого комитета П.Роуэн (Великобритания) на основе всестороннего анализа доклада Политического комитета, который был подготовлен его докладчиком М.Чавушоглу (Турция) и стал основой для выработки проекта резолюции, пришел к выводу, что этот доклад является несбалансированным, страдает фаворитизмом в виденье проблемы в интересах российской стороны и не освещает с достаточной четкостью преступной направленности политики коммунистического режима именно против украинского народа. В связи с этим П.Роуэн предложил ряд поправок к проекту резолюции, в частности, путем включения в ее часть 5 дополнительного предложения такого содержания: «Преднамеренное лишение еды имело целью создание жизненных условий, рассчитанных на частичное физическое истребление украинского народа», а также замены слов «признаются Законом Украины» словами «должны признаваться как».

Эти предложения 28 января в 2010 г. были приняты Комитетом по правовым вопросам и правам человека единогласно, но без участия российской делегации, поскольку единственный присутствующий в начале заседания ее представитель в знак несогласия с позицией докладчика и членов Комитета демонстративно оставил зал. Комитет также единогласно принял представленный докладчиком вывод в целом.

Суть предложений Комитета заключалась в дополнительном уточнении геноцидных последствий преднамеренного лишения украинских крестьян еды и смещении акцента из опосредованного признания Парламентской Ассамблеей Голодомора актом геноцида путем отсылки к Закону Украины на императивность прямого признания геноцидного характера Голодомора.

Следовательно, поправки Комитета не меняли безоговорочного позитивного отношения Парламентской Ассамблеи Совета Европы к Закону Украины, которым Голодомор признается актом геноцида. В то еж время они не были поддержаны сессией. Это произошло не только и не столько через безумное сопротивление и систематическое давление на делегации ПАСЕ со стороны российской стороны, сколько благодаря антиукраинской позиции Президента Украины Януковича, которая существенно повлияла на результаты голосования поправок.

В своем выступлении 27 апреля на сессии ПАСЕ, одним из центральных вопросов которой было принятие резолюции, инициированной Украиной и посвященной памяти жертв Голодомора, Янукович вообще ни словом не оговорился о трагедии украинского народа, которая произошла в результате преступления геноцида, сознательно совершенного коммунистическим режимом против украинской национальной группы. Как президент Украины, Янукович был обязан выразить официальную позицию государства, определенную в Законе Украины от 28 ноября в 2006 г. «О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине» и подтвержденную результатами досудебного следствия, осуществленного СБУ Украины, и постановлением Апелляционного суда г. Киева от 13 января в 2010 г. Вместо этого он сознательно пренебрег своей обязанностью. Более того, после выступления, отвечая на вопрос относительно его личного мнения относительно Большого Голода, он заявил: «Это были следствия сталинского тоталитарного режима, отношения к людям. Но признавать Голодомор как факт геноцида относительно одного или другого народа, мы считаем будет неправильно, несправедливо. Это была трагедия, общая трагедия народов, которые когда-то входили в единое государство – Советский Союз».

Следует отметить, что заданный Януковичу вопрос прозвучал из уст господина Яакотапани Лааксо, который входит в группу об`объединенных европейских левых и является заместителем делегата от парламента Финляндии в ПАСЕ. В соответствии с информацией из Википедии, которая основывается на солидных финских источниках, господин Лааксо, как прежний член компартии Финляндии, известный в прошлом своими широкими связями с советским КГБ и восточнонемецкой спецслужбой Штази, и в настоящее время продвигает российские интересы. Очевидно, в исполнении Я.Лааксо вопрос о личном мнении президента Украины в публичном заседании основывался на подмене понятий и был рассчитан на манипулирование мнением собравшихся в зале.

В своем публичном ответе Янукович не отделил своей личной позиции от позиции государства, определенной Законом Украины и украинским судом, вместо этого озвучил позицию делегации России. В связи с этим возникает вопрос о роли Януковича в антиукраинской кампании, которую развернула российская сторона в рамках ПАСЕ. Неслучайное ее члены, присутствующие в зале заседаний Ассамблеи, выразили ему бурную поддержку, а на следующий день спикер Госдумы России Грызлов приветствовал «новый конструктивный подход к историческим проблемам, представленный вчера в Стразбурге Пезидентом Украины Виктором Януковичем». В то же время делегация России пыталась внести в резолюцию поправку, которая отражала бы выраженное Януковичем отрицание геноцидного характера Голодомора. Однако эта попытка не была поддержана Ассамблеей.

В окончательном тексте принятой ПАРЕ резолюции нет ни одного положения, которое бы отрицало Голодомор как преступление геноцида. Высказывание Януковича лишь навредило уточнению и усилению документа, который со ссылкой на Закон Украины признает Голодомор актом геноцида.

Следовательно, резолюция ПАСЕ «Отдание дани памяти жертв Большого Голода (Голодомора) на территории прежнего СССР» не дает никаких оснований для отмены или коррекции Закона Украины «О Голодоморе 1932-1933 годах в Украине.

Зондируя общественное мнение и одновременно зомбируя украинское общество путем откровенной дезинформации, представители Партии регионов стремятся задним числом оправдать Януковича, который стал на путь грубого злоупотребления своим должностным положением и одновременно откровенного нарушения Закона Украины «О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине», статья 2 которого устанавливает: «Публичное отрицание Голодомора 1932 -1933 лет в Украине признается надругательством над памятью миллионов жертв Голодомора, унижением достоинства Украинского народа и является противоправным». (Поскольку, Голодомор в данном законе признан актом геноцида, то под статью вторую подпадает отрицание Голодомора как геноцида).

Как гражданин и член Партии регионов Янукович имеет право на свои личные и партийные убеждения, но как Президент Украины он обязан отстаивать и защищать официальную позицию государства. Как гражданин и Президент Украины Янукович обязан придерживаться законов Украины, а не нарушать их. Следовательно, должна идти речь не об отмене или изменении Закона Украины «О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине», а о моральной и правовой ответственности Януковича как Президента и гражданина Украины.

Владимир Василенко, доктор юридических наук, профессор