Ани Лорак выходит в финал Евровидения (список финалистов)

Украина (Ани Лорак), Хорватия (Kraljevi Ulice and 75 cents), Албания (Olta Boka), Исландия (Euroband), Грузия (Диана Гурцкая), Дания (Simon Mathew), Швеция (Charlotte Perrelli), Латвия (Pirates of the Sea), Турция (Mor ve Otesi), Португалия (Vania Fernandes) - в таком поряде ведущие второго полуфинала Евровидения-2008 объявили вторую десятку финалистов.

Напомним, что позавчера завершился первый полуфинал музыкального конкурса "Евровидение-2008". В финал попали Россия (Дима Билан), Греция (Kalomoira), Румыния (Nico и Vlad Mirita), Босния и Герцеговина (Elvir Lakovic Laka), Финляндия (Terasbetoni), Израиль (Bo`az Ma`uda), Азербайджан (Эльнур Гусейнов и Самир Джавадзаде), Армения (Сирушо), Польша (Isis Gee) и Норвегия Maria (Haukaas Storeng).

Кроме названных двадцати, еще пять стран имет право участвовать в финале без прохождения квалификации: Испания (Rodolfo Chikilicuatre), Германия (No Angels), Франция (Sebastien Tellier), Великобритания (Andy Abraham) - как учредители конкурса - и Сербия (Елена Томашевич) - как победитель прошлого года.

Финал "Евровидения-2008" состоится 24 мая.