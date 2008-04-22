Луценко: начальников МРЭО надо менять всех - хоть с проверками, хоть без

В Украине будет уволено 50 руководителей межрайонных регистрационно-экзаменационных отделений (МРЭО), где были выявлены злоупотребления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Тернополе сообщил министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО.

Сегодня, по его данным, уже проверили МРЭО в 10 областях, всего их в Украине около 200.

“Мы не можем проверить все 200 МРЭО, поэтому там, где выявлены злоупотребления, начальники будут уволены, виновные – изгнаны из милиции, а их дела переданы в прокуратуру”, – заявил Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, там, где проверки еще не проведены, начальники все равно будут заменены. Их переведут в ДПС, а их место займут другие работники как исполняющие обязанности, которые получат приказ за три месяца провести самостоятельную тщательную проверку.

“Если нет злоупотреблений - новоназначенный руководитель так и напишет и поставит свою подпись. Если потом мы при последующих проверках установим злоупотребления, значит, будет означать, что он его сокрыл, и тогда такой руководитель будет за это отвечать. Если сделает все объективно - будет работать в дальнейшем в своей должности”, - разъяснил суть замысла Ю.ЛУЦЕНКО.

Он отметил, что автомобили могут получить регистрацию только тогда, когда должным образом оплачены все платежи. “Любое авто должно быть правильно оценено, чтобы была надлежащая плата в Пенсионный фонд. За прошлый год мы потеряли сотни миллионов гривен из-за того, что в МРЭО занижали оценочную стоимость. То же касается и таможенных сборов. Если работник МРЭО видит, что заходит “Лексус”, а плата за него, как за “Жигули”, то он должен вернуть документы на таможню, чтобы там разобрались и навели порядок”, - перечислил самые популярные злоупотребления в МРЭО Ю.ЛУЦЕНКО.