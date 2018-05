Одна из лучших британских школ – Wells Cathedral – приглашает юных украинцев пройти вступительное собеседование в Киеве

Юным талантливым украинцам, учащимся средних и старших классов, предоставлена уникальная возможность поступить в Wells Cathedral School – одну из лучших селективных школ-пансионов Великобритании.

Ежегодно выпускники школы Wells Cathedral поступают в Оксфорд, Кембридж и другие ведущие университеты мира.

Школа Wells Cathedral является одной из 10 старейших элитных школ Великобритании (основана в начале Х века). Покровителем Wells Cathedral School является Его королевское Высочество, Принц Уэльский.

Выпускники Wells Cathedral регулярно достигают одних из самых высоких в Великобритании результатов по математике.

Wells Cathedral является одной из всего лишь четырех специализированных музыкальных школ, которая признана Министерством образования Великобритании.

Для потенциальных абитуриентов, которые интересуются возможностью получить образование в Wells Cathedral School, 25 ноября в Киеве впервые на территории СНГ будет организована эксклюзивная презентация этой школы.

Во время презентации все желающие смогут пообщаться с главой попечительського совета Wells Cathedral School Марком Кутом (Mark Coote) и директором приемной комиссии Эшли Дикон (Ashley Deacon).

Поступить в Wells Cathedral можно по итогам собеседования (интервью и вступительного теста), которое состоится 26 ноября в Киеве. Собеседование организовывает официальный представитель Wells Cathedral School в Украине (Образовательная группа «ДонСтрим»).

Для допуска к вступительному собеседованию проводится предварительный отбор.

Зарегистрироваться на презентацию Wells Cathedral School, а также для допуска к вступительному собеседованию можно по телефонам: +38 (044) 496 0948, +38 (044) 599 3180.

Сегодня Wells – это школа-пансион совместного обучения для мальчиков и девочек от 3 до 18 лет с широким выбором предметов и программ, построенных на базе Британского национального учебного плана (English National Curriculum). В настоящее время в школе обучается 670 учеников, около 12% из них – это иностранные студенты.

Wells Cathedral является одной из четырех специализированных музыкальных школ, которые признаны Министерством образования Великобритании. Уникальность Wells состоит в том, что школа предоставляет специализированное музыкальное образование в рамках общеобразовательной школы.

Хор школы Wells Cathedral официально признан самым крупным детским хором в мире, а также четвертым среди всех хоров мира по количеству участников.

Профессиональные музыканты обычно выпускаются из Wells School и получают престижные стипендии в ведущих музыкальных колледжах и консерваториях в Великобритании и за рубежом, например, в the Royal College of Music, the Royal Academy of Music и Guildhall School of Music & Drama в Лондоне, the Juilliard School в Нью-Йорке.

Ежегодно около 10% выпускников школы поступают в Oxford и Cambridge. Выпускники Wells Cathedral также поступают в престижные вузы с мировым именем: Imperial College (Лондон), London School of Economics and Political Science (LSE), University College London (UCL) и др.

Школа была отмечена многими наградами, среди которых The Gold Artsmark от художественного совета Великобритании.

Официальный представитель Wells Cathedral School в Украине – Образовательная группа «ДонСтрим».

http://donstream.com.ua

facebook.com/DonStream.art

e-mail: uk@donstream.com.ua

Тел.: +38 (044) 496 0948, +38 (044) 599 3180